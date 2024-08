Gabby Thomas de Massachusetts se lleva la medalla de oro en 200 metros

La estrella de atletismo estadounidense Gabby Thomas se llevó el oro en los 200 metros femeninos de los Juegos Olímpicos de París, uno de los duelos más importantes de los Juegos.

Cruzó la línea de meta con una cómoda ventaja sobre la ganadora de los 100 metros femeninos Julien Alfred, de Santa Lucía, y su compañera de equipo Brittany Bronze.

La nativa de Massachusetts Gabby Thomas marca un tiempo de 22.20 segundos para ganar fácilmente su serie de 200 m en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Thomas, que creció en Northampton, Massachusetts, y se graduó de la Universidad de Harvard, ganó dos medallas en Tokio: plata en el relevo 4x100m y bronce en los 200 metros femeninos.

Marcó el tiempo más rápido el lunes en la semifinal de 200 metros.

"Me siento muy bien, me siento confiada, en control", dijo después de la semifinal. "Me siento confiada de que todo saldrá bien mañana, así que estoy emocionada".