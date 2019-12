Cadena perpetua a hombre por asesinato de maestra de Revere

Un hombre de Massachusetts ha sido condenado a cadena perpetua por el brutal asesinato de su esposa, una querida maestra de Lynn.

Andrew MacCormack, de 31 años, fue declarado culpable el mes pasado de estrangular, golpear y apuñalar a Vanessa MacCormack, de 30 años, el 23 de septiembre de 2017, mientras su hija de 1 año estaba en la habitación de al lado.

La sentencia de Andrew tuvo lugar en el Tribunal Superior del Condado de Suffolk este lunes por la mañana.

La pareja había estado luchando durante meses por los hábitos de consumo de drogas de Andrew MacCormack, dijo el fiscal del condado de Suffolk, Ian Polumbaum, y eso llegó a un punto crítico cuando la atacó.

Vanessa MacCormack era una querida maestra de segundo grado en la escuela primaria Connery en Lynn.

Los fiscales han dicho que Andrew MacCormack trató de limpiar la escena del crimen con cloro, luego abandonó el hogar con su hija para crear una coartada. Alegan que su esposa había descubierto que le había estado robando dinero antes de su muerte para financiar un hábito de cocaína.

El abogado defensor de MacCormack reconoció que su cliente no es perfecto, pero que eso no significaba que mató a su esposa, y le dijo al jurado que no había pruebas físicas que lo vincularan a la escena. El equipo de defensa ha dicho que MacCormack estaba con la hija de la pareja en el momento del asesinato.

"Andrew no mató a su esposa", argumentó el abogado defensor John Hayes.

Mientras Hayes dijo que Andrew MacCormack no tenía ninguna de las marcas que indicarían que estuvo involucrado en un asalto tan brutal, Polumbaum dijo que fue porque la golpeó con una barra de cama desde atrás mientras ella estaba comiendo una barra de granola, causando daños graves. a su cara.

Las lesiones de Vanessa MacCormack incluyeron una nariz rota, contusiones en la cara y heridas de arma blanca alrededor de la espalda y el cuello, testificó un médico forense durante el juicio.