Defensa de Karen Read llega a la Corte Suprema para solicitar que se retiren dos cargos

Lo que debes saber Karen Read está acusada de matar a su novio, el oficial de policía de Boston John O'Keefe, con su camioneta durante una tormenta de nieve en Canton en enero de 2022

En julio se declaró nulo su caso y la fiscalía había prometido volver a juzgarla

La defensa afirma que varios jurados les revelaron que el jurado estaba de acuerdo en que ella no era culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y de abandonar la escena de un accidente que resultó en muerte; ahora quieren que se desestimen esos cargos

Ambas partes comparecerán el miércoles ante el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts para presentar sus argumentos

El último capítulo de la saga de Karen Read llegó el miércoles a la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, donde los abogados de Read argumentaron que dos de los tres cargos en su contra debían ser desestimados, citando pruebas de que el jurado había votado por unanimidad a favor de absolverla de los cargos de asesinato en segundo grado y de abandonar la escena del crimen en enero de 2022, cuando su novio, el policía John O'Keefe, murió.

Read estaba sentada en la sala del tribunal junto a sus padres el miércoles, mientras Martin G. Weinberg, un abogado de apelaciones de Read, le dijo al tribunal más alto del estado que los valores en juego aquí son demasiado importantes.

Weinberg le dijo al tribunal que Read tiene derecho a un voir dire del jurado posterior al juicio por parte del tribunal de primera instancia. Dijo que la apelación de hoy habla de los temas centrales “con respecto al doble enjuiciamiento, las protecciones que salvaguardan a los acusados, en este caso a la Sra. Read, de un nuevo procesamiento por los mismos delitos de los cuales un jurado anterior fue absuelto sin necesidad manifiesta, sin su consentimiento, y ahora sabemos, en base a las declaraciones de cuatro jurados, indirectamente un quinto, sin contradicción de ninguno de los otros siete u ocho jurados, que hay una demostración confiable, corroborada y, cuestionamos, sin contradicción de que el jurado anterior llegó a una decisión unánime de absolver a la Sra. Read de dos de los tres cargos en una acusación de múltiples cargos por la que fue juzgada en el condado de Norfolk”.

Según la defensa de Read, después de que se declarara un juicio nulo en junio, cinco jurados se presentaron para decir que estaban en un punto muerto sólo en el cargo de homicidio involuntario y que habían acordado que ella no era culpable de los otros cargos. Pero no se lo habían dicho a la jueza Beverly Cannone.

La defensa ha argumentado que las declaraciones juradas de los jurados "reflejan una decisión clara e inequívoca de que la Sra. Read no es culpable" y respaldan su solicitud de una audiencia probatoria sobre si los jurados la encontraron inocente de los dos cargos.

En agosto, la jueza Cannone dictaminó que Read puede ser juzgada nuevamente por todos los cargos. "Cuando no hubo un veredicto anunciado en audiencia pública aquí, un nuevo juicio del acusado no viola el principio de doble enjuiciamiento", dijo en su fallo.

La defensa de Read también argumentó el miércoles que la jueza Cannone anunció abruptamente el juicio nulo en la corte sin pedir primero a cada miembro del jurado que confirmara sus conclusiones sobre cada cargo. "No hay indicios de que el tribunal haya considerado alternativas, en particular la investigación sobre veredictos parciales", según el escrito de la defensa. "Y a los abogados no se les dio la oportunidad de ser escuchados. El tribunal nunca pidió la opinión de los abogados, ni siquiera mencionó la palabra juicio nulo".

Los fiscales han dicho que no hay base para desestimar los cargos de asesinato en segundo grado y abandonar la escena del accidente.

Señalaron en su escrito al tribunal que el jurado dijo tres veces que estaba en un punto muerto antes de que se declarara un juicio nulo. Los fiscales dijeron que "al acusado se le brindó una oportunidad significativa de ser escuchado sobre cualquier supuesta alternativa".

"El acusado no fue absuelto de ningún cargo porque el jurado no regresó, anunció y confirmó ningún veredicto abierto y público de absolución", escribieron. "Ese requisito no es un mero formalismo, un acto ministerial o un tecnicismo vacío. Es una salvaguarda fundamental que garantiza que la posición de ningún jurado sea errónea, tergiversada o coaccionada por otros jurados".

El hermano del fallecido policía de boston John O’Keefe, presentó el lunes una demanda contra Karen Read por la muerte de su hermano.

Un nuevo juicio sobre los cargos está programado para comenzar en enero, aunque ambas partes pidieron el lunes que se retrasara hasta el 1 de abril.

Podrían pasar meses hasta que la Corte Suprema Judicial emita un fallo después de los argumentos orales del miércoles.