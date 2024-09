Karen Read dice en entrevista que caso de asesinato la dejó en el ‘purgatorio’

El caso de asesinato que Karen Read enfrenta en su contra lleva meses en marcha y la dejó en el "purgatorio" y "estresada todos los días", dijo en una entrevista el viernes por la noche.

Read, de 44 años, está acusada de atropellar a su novio, el policía de Boston John O'Keefe, con su camioneta y dejarlo por muerto en una tormenta de nieve en enero de 2022. Su juicio de dos meses terminó en julio cuando los jurados declararon que estaban irremediablemente estancados y un juez declaró el juicio nulo en el quinto día de deliberaciones.

"Esto no es vida. No estoy en prisión, pero esto no es vida. Estoy estresada todos los días. Estoy esperando que caiga el siguiente zapato", dijo Read en su entrevista en el programa "20/20" de ABC antes de su juicio. "Simplemente se siente como una especie de purgatorio".

El mes pasado, la jueza Beverly Cannone rechazó una moción de la defensa para desestimar varios cargos, lo que significa que el caso puede avanzar a un nuevo juicio que comenzará el 27 de enero de 2025.

Los fiscales dijeron que Read, ex profesora adjunta en Bentley College, y O'Keefe, miembro de la policía de Boston durante 16 años, habían estado bebiendo mucho antes de que ella lo dejara en una fiesta en la casa de Brian Albert, un compañero oficial de Boston. Dijeron que ella lo golpeó con su todoterreno antes de irse. Una autopsia encontró que O'Keefe murió de hipotermia y traumatismo contundente.

Read dijo a ABC News que sintió una "inmensa sensación de pavor" mientras buscaba a O'Keefe. Reconoció haber tomado cuatro tragos esa noche, algunos de los cuales no terminó, pero que se sentía bien para conducir.

"Me preocupaba que lo hubiera atropellado un arado. Ese fue mi primer pensamiento", dijo Read. "Fue la única explicación que se me ocurrió de por qué John desapareció en el aire".

La defensa presentó a Read como la víctima, diciendo que O'Keefe fue asesinado en realidad dentro de la casa de Albert y luego arrastrado afuera. Argumentaron que los investigadores se centraron en Read porque era una "extraña conveniente" que les salvó de tener que considerar a los agentes de la ley como sospechosos.

Después del juicio nulo, los abogados de Read presentaron evidencia de que cuatro jurados habían dicho que en realidad estaban en un punto muerto sólo en un tercer cargo de homicidio involuntario, y que dentro de la sala del jurado, habían acordado unánimemente que Read era inocente de asesinato en segundo grado y de abandonar la escena de un accidente mortal. Un jurado les dijo que "nadie pensó que ella lo golpeó a propósito", argumentaron sus abogados.

La defensa también dijo que la jueza anunció abruptamente el juicio nulo en la corte sin pedir primero a cada jurado que confirmara sus conclusiones sobre cada cargo. El abogado de Read, Marty Weinberg, había pedido a Cannone que considerara convocar a los jurados nuevamente a la corte para más preguntas.

Pero la jueza dijo que los jurados no le dijeron al tribunal durante sus deliberaciones que habían llegado a un veredicto sobre ninguno de los cargos.

"Cuando no hubo un veredicto anunciado en audiencia pública aquí, el nuevo juicio de la acusada no viola el principio de doble enjuiciamiento", dijo Cannone en su fallo.

Los fiscales habían instado a la jueza a desestimar lo que llamaron una "afirmación posterior al juicio sin fundamento pero sensacionalista" basada en "rumores, conjeturas y una confianza legalmente inapropiada en la sustancia de las deliberaciones del jurado".