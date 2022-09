La decepcionante temporada 2022 de Chaim Bloom no significa que debe ser despedido de los Red Sox

Entiendo por qué el futuro de Chaim Bloom sería un tema de discusión en medio de una temporada inesperada en el último lugar. La propiedad de los Medias Rojas ha demostrado ser nada menos que reaccionaria desde la partida de Theo Epstein, cansando a los gerentes generales/directores de operaciones de béisbol/jefes de béisbol con tanta frecuencia como los equipos de LeBron James al final de su carrera.

Ben Cherington ganó una Serie Mundial en 2013 y fue reemplazado en medio de su cuarta temporada dos años después. Dave Dombrowski luego lo ganó todo con un gigante en 2018, solo para ser desechado en septiembre siguiente.

Pero incluso bajo esos estándares, relevar a Bloom de sus deberes ahora sería precipitado. Está en la mitad de su tercera temporada y ya ha llegado a una Serie de Campeonato de la Liga Americana. Si bien hay mucho que criticar esta temporada, John Henry and Co. lo contrató para liquidar su nómina y reconstruir su sistema de liga menor, y en ambos frentes está teniendo éxito. El campocorto Marcelo Mayer es un prospecto legítimo entre los 10 primeros y los recién llegados Brayan Bello, Connor Wong y Triston Casas deberían desempeñar un papel importante en el futuro. El club también podría tener alrededor de $140 millones para gastar este invierno, aunque en apoyo de una lista destruida.

La propiedad sabía que se avecinaba un ajuste de cuentas. El mandato de Dombrowski antes de ser despedido era recortar la nómina como Dexter, con Mookie Betts, David Price y J.D. Martinez en la mira. Bloom terminó intercambiando los dos primeros en lo que equivalía a una descarga salarial con los Dodgers, y el tercero solo está aquí porque nunca optó por no participar.

Con todo ese talento saliendo de los libros, ¿qué esperaba la propiedad? Un año de escasez era inevitable, y es un mérito para Bloom y el manager Alex Cora que los Medias Rojas compitieran en 2021 detrás de una lista de grandes logros.

Bloom deshizo gran parte de ese buen trabajo, y se costó la mayor parte de la buena voluntad resultante, al adoptar un enfoque superficial tanto en esta temporada baja como en la fecha límite de cambios. Cambiar a Hunter Renfroe por Jackie Bradley como una forma de comprar prospectos parecía un movimiento de gran mercado, al menos hasta que quedó claro que planeaba montar o morir con Bradley en el jardín derecho. Lo mismo ocurre con jugar con el derecho James Paxton, quien firmó con el 2023 en mente, pero a expensas del 2022. Es probable que los Medias Rojas no reciban nada por sus $6 millones.

La fecha límite de intercambio trajo más confusión, con el receptor titular Christian Vázquez no solo enviado, sino también al rival Houston Astros, para consternación del clubhouse. Pero luego, en lugar de comprometerse con una reconstrucción, Bloom retuvo a los agentes libres pendientes Nathan Eovaldi y Martínez, y agregó al jardinero Tommy Pham, al primera base Eric Hosmer y al receptor Reese McGuire. Hosmer está lesionado, pero los otros dos han superado a sus predecesores, no es que importe: ahora sabemos que la temporada se fue al baño en algún momento de julio, su desaparición se aceleró por la incapacidad de Bloom para obtener ayuda del bullpen.

Es justo cuestionar su desempeño después de estos fracasos recientes, pero no alcanzan el nivel de costarle su trabajo, al menos no todavía. Nadie puede reconstruir un sistema de liga menor en tres años, las lesiones causaron estragos y este invierno será el primero en el que tenga dinero real para gastar.

Para complicar las cosas, el CEO Sam Kennedy garantizó que tanto Bloom como Cora regresarían en una entrevista con The Athletic la semana pasada. El intento de Kennedy de aclarar su futuro solo lo enturbió, porque despedir a cualquiera de ellos no estaba realmente en el radar de nadie hasta que dijo que estaban a salvo. Ahora, naturalmente, los fanáticos se preguntan por qué se abordó el tema, ya que históricamente los votos de confianza fueron alrededor de 50-50 propuestas.

Dicho esto, me inclino a tomar la palabra de Kennedy. Puede que los propietarios no estén contentos con los resultados de este año, pero no he oído nada que sugiera que desaprueban la dirección general de la franquicia. Si descartamos la temporada 2020 acortada por la pandemia como lo que fue, entonces Bloom está efectivamente 1 de 2 en la cima de la organización.

Ese no es el tipo de promedio que hace que alguien sea despedido, sin importar cuán incómodos se sientan los fanáticos sobre el futuro. Sin embargo, significa que está oficialmente contra el reloj, y es posible que tengamos una conversación muy diferente en este momento el próximo año.