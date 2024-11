“La frustración me venció”, dice alcalde de Gloucester tras gesto obsceno

Mientras los maestros siguen en huelga en tres comunidades de la costa norte de Massachusetts, el alcalde de una de ellas ha sido criticado por un gesto.

Las escuelas en Beverly, Gloucester y Marblehead han estado cerradas toda la semana con los educadores en piquetes. El jueves por la noche, el alcalde de Gloucester, Greg Verga, fue captado en video haciendo un gesto obsceno durante una protesta de maestros.

Verga dijo el viernes que estaba haciendo un gesto obsceno a una persona específica: "no a la multitud, y ciertamente no a los maestros".

"Mientras me dirigía al estacionamiento, un ex funcionario de seguridad pública se acercó a la ventanilla de mi auto y me gritó", dijo Verga. "En ese momento, mis frustraciones me vencieron y respondí a los insultos que me arrojaban mientras intentaba llegar a casa con mi esposa asustada".

Verga dijo que una "turba" rodeó más tarde su casa, lo que hizo que su familia se sintiera amenazada.

"Como funcionario electo y figura pública, me apunté a esto. Pero mi esposa y nuestra familia no", dijo. "Nunca pensé que los miembros de mi propia comunidad temerían por la seguridad de mi familia en mi propia casa".

El alcalde pidió a la comunidad que moderara su ira.

"Todos debemos hacer un mejor trabajo para resolver esta crisis, y tengo la intención de liderar el camino", dijo Verga. "Esto no es lo que somos como comunidad. Gloucester siempre se ha unido en tiempos de crisis. Este es ese momento".