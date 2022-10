Lawrence impondrá sanciones contra compañía de recolección de basura

La ciudad de Lawrence, Massachusetts anunció el martes en un comunicado que impondrá sanciones contra la compañía Republic Services por mala gestión de recolección de basura.

La Oficina del alcalde Brian DePeña dijo intentó el lunes coordinar una reunión de emergencia con los gerentes de 'Republic Services' para discutir el manejo deficiente de la recolección de basura, pero los gerentes indicaron que estaban fuera de la región.

"Le hemos dado a Republic Services suficiente tiempo para resolver el problema, pero la situación persiste. Esto es inaceptable e imperdonable", dijo el alcalde DePeña.

La alcaldía dijo que se envió un equipo del Departamento de Obras Públicas para brindar el servicio en algunas de las áreas más afectadas por la demora, y que el servicio se irá ampliando progresivamente a otros lugares.

"Como alcalde de la ciudad, a menudo tengo que tomar decisiones difíciles, como imponer sanciones o multas a quienes no cumplen con las responsabilidades estipuladas en un contrato", dijo el alcalde DePena. "He ordenado al abogado de la ciudad que imponga sanciones contra Republic Services debido al mal manejo de la recolección de basura, que ha afectado no solo a la ciudad de Lawrence sino también a otras ciudades vecinas, como habrán escuchado".

La ciudad ha estado lidiando con retrasos en la recolección de basura en los vecindarios en las últimas 10 semanas, ocasionando malestar en la comunidad.