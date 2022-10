Llueven llamadas reportando incidentes falsos en varias escuelas de CT: Policía

Varias llamadas en las que se reportaran amenazas falsas a escuelas de todo Connecticut llegaron hasta la Policía de todo el estado este viernes, mientras se realizaba la ceremonia de dos oficiales que murieron en el cumplimiento del deber en Bristol.

La policía de Windsor Locks dijo que hubo una llamada falsa en la escuela secundaria Windsor Locks y que todos estaban a salvo.

La Policía de Enfield dijo que recibió una llamada justo antes de las 10:30 a.m. de que había un "incidente activo" en la escuela secundaria de Enfield con varios estudiantes heridos.

No se encontró nada sospechoso y la policía determinó que no hay amenaza para los estudiantes de Enfield High School y no ha habido informes de incidentes en ninguna de las otras escuelas de Enfield.

Las escuelas de East Hartford también recibieron una llamada engañosa que afectó a la escuela secundaria de East Hartford, según funcionarios escolares.

Se estableció un bloqueo a las 10:13 a.m., la policía investigó y el bloqueo se levantó unos 10 minutos después.

La policía de Groton dijo que recibió una llamada telefónica alertándolos de un supuesto tirador activo en la escuela secundaria a las 10:13 a.m. y determinó que también era una alerta falsa y que no había amenaza.

La llamada parecía ser una grabación y la policía no ha determinado de dónde provino.

Los oficiales respondieron al área de Fitch High School, Groton Middle School y Grasso Southeastern Technical School, todas las escuelas fueron colocadas en protocolos de cierre, que se levantaron poco tiempo después.

El Departamento de Policía de Darien dijo que está al tanto de varias amenazas no creíbles hechas a las escuelas en todo el condado de Fairfield y que los oficiales de Darien estarán presentes y monitorearán todas las escuelas de Darien durante el resto del día.

Las amenazas llegan el día en que los departamentos de policía de todo Connecticut, así como los departamentos de policía de todo el país, asisten al funeral en East Hartford de dos policías de Bristol que fueron asesinados a tiros en un ataque estilo emboscada la semana pasada.

Westport también recibió lo que cree que fue una llamada engañosa.

La llamada llegó a las 9:10 a. m. informando que había un tirador activo dentro de Staples High School.

El oficial de recursos escolares dijo que no había indicios de un problema en el lugar, pero la escuela secundaria fue cerrada y el departamento de policía procedió como si hubiera una amenaza activa.

Los oficiales revisaron toda la escuela y determinaron que no había tirador.

Por precaución, los oficiales estarán estacionados en todas las escuelas de Westport por el resto del día.

La oficina de detectives ha asumido el control de la investigación y busca identificar a la persona que llamó.

Stamford High School recibió una notificación de informe falso de una amenaza de un tirador activo en el edificio a las 8:55 a.m., según los funcionarios.

La escuela se cerró de inmediato y el Departamento de Policía de Stamford respondió y el personal y los estudiantes siguieron todos los protocolos, dijeron los funcionarios de Stamford.

Dijeron que se tomaron todas las precauciones necesarias y, con mucha precaución, la policía de Stamford tomó la decisión de cerrar todas las escuelas públicas de Stamford hasta que se investigara la amenaza.

Durante el proceso de notificación a todas las escuelas del distrito, el incidente original se consideró un engaño y el cierre del distrito se levantó a las 9:11 a. m., dijeron funcionarios de Stamford.

El cierre en Stamford High School se levantó a las 9:30 a.m.

Los funcionarios de Stamford dijeron que el Departamento de Policía había sido notificado de que otros distritos escolares del condado de Fairfield recibieron amenazas similares esta mañana.

"Aunque esto se consideró un engaño, se está llevando a cabo una investigación activa para identificar a la persona o personas responsables de esta interrupción. Se notificó al Departamento de Policía de Stamford que otros distritos escolares del condado de Fairfield recibieron amenazas similares esta mañana. Se nos informó que continúan con su investigación con las otras comunidades afectadas, y consultará con el FBI, si es necesario, para obtener ayuda", lee un comunicado de los funcionarios de Stamford.

Dijeron que los trabajadores sociales están disponibles para cualquiera que quiera hablar sobre esto o tenga alguna inquietud adicional.

Los funcionarios de Bridgeport dijeron que el 911 recibió una llamada engañosa sobre un tirador activo en Harding High School y estas llamadas están ocurriendo en todo el estado y el país.