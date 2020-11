Lo que debe saber si viaja el Día de Acción de Gracias en Nueva Inglaterra

La temporada navideña de este año promete ser diferente a cualquier otra. Aunque viajar para celebrar el Día de Acción de Gracias con amigos y familiares es tentador, los funcionarios de salud en la mayoría de los estados instan a las personas a quedarse en casa y limitar las reuniones.

Si decide viajar durante las vacaciones, es importante que tome las precauciones necesarias y conozca las restricciones de viaje de cada estado. Tenemos todo lo que necesita saber para viajar por los estados de Nueva Inglaterra en Acción de Gracias.

Connecticut

Cualquier persona que viaje a Connecticut desde un estado que no sea Nueva Jersey, Nueva York o Rhode Island con una tasa de casos positivos superior a 10 por cada 100,000 residentes, o con una tasa de positividad de la prueba sobre un promedio móvil de 7 días de más del 10%, debe ponerse en cuarentena durante 14 días a su llegada. El mandato se aplica a los viajeros de países donde los CDC han emitido un aviso de salud de Nivel 3. El estado también está pidiendo a los visitantes que completen un formulario de salud una vez que lleguen. Puede encontrar más información sobre las pautas de Connecticut aquí.

Maine

Las personas que viajen de Massachusetts a Maine, incluidos los residentes de Maine que regresen al estado, deben ponerse en cuarentena durante 14 días o producir un resultado negativo de una muestra tomada a más tardar 72 horas después de llegar al estado. New Hampshire y Vermont todavía están exentos del requisito de cuarentena de Maine, pero la gobernadora Janet Mills insta a los visitantes de los dos estados a obtener una prueba antes de viajar. Más información sobre las restricciones de Maine está disponible aquí.

Massachusetts

A menos que esté de visita en uno de los cuatro estados de menor riesgo identificados por el Departamento de Salud Pública del estado (Hawai, Maine, New Hampshire y Vermont), todos los viajeros al Estado de la Bahía que no tengan una exención deben completar el formulario de Massachusetts y ponerse en cuarentena durante 14 días o dar negativo en una prueba de coronavirus de una muestra tomada hasta 72 horas antes de la visita. Más información sobre la orden de viaje COVID-19 de Massachusetts está disponible aquí.

New Hampshire

Cualquiera que viaje a New Hampshire desde los estados circundantes de Nueva Inglaterra ya no tiene que ponerse en cuarentena durante dos semanas. Sin embargo, a los viajeros que vienen de fuera de Nueva Inglaterra durante un período prolongado se les pide que se pongan en cuarentena durante 14 días. Puede encontrar más información sobre las políticas de visitantes fuera del estado de New Hampshire aquí.

Rhode Island

Aquellos que provienen de un estado con una tasa de positividad superior al 5% deben autoaislarse durante 14 días o dar negativo en la prueba de COVID-19 de una prueba administrada hasta 72 horas antes de viajar. Los visitantes que vienen de fuera de Rhode Island deben completar un certificado de cumplimiento y un formulario de evaluación de viajes una vez que lleguen al estado. Más información sobre las restricciones de viaje de Rhode Island aquí.

Vermont

Las personas que viajan con fines esenciales, como la seguridad personal y la atención médica, no necesitan ponerse en cuarentena en Vermont. Sin embargo, se les pide a los habitantes de Vermont que limiten todos los viajes que no sean esenciales, y cualquier persona que viaje o regrese a Vermont debe aislarse durante dos semanas. Aquellos que no experimentan ningún síntoma de coronavirus pueden hacerse una prueba de PCR en o después del séptimo día de su cuarentena, que puede terminar antes con un resultado negativo. Puede encontrar más información sobre las pautas de Vermont aquí.