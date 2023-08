El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Hartford HealthCare. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Nueva Inglaterra. Haz clic aquí para conocer más sobre Hartford HealthCare.

Cuando hablamos de atención preventiva y de estar al tanto de los exámenes médicos regulares, los hombres no son los más cumplidos y la situación empeora entre los latinos. Las barreras del idioma, las diferencias culturales y las desigualdades en el sistema de salud se encuentran entre las razones por las que muchos hombres latinos evitan las visitas al médico. Una encuesta reciente realizada por el Pew Research Center mostró que los adultos hispanos tenían menos probabilidades que todos los adultos estadounidenses de haber consultado a un profesional de la salud durante el año anterior.

Las pruebas de detección y los chequeos regulares son la mejor manera de detectar tempranamente complicaciones y afecciones de salud, por lo que es imperativo que los hombres tomen algunas medidas para mantenerse saludables. Aunque las pruebas dependerán de la edad y los antecedentes familiares de cada paciente, a continuación presentamos algunas pruebas de detección recomendadas para hombres de distintas edades.

Exámenes de próstata y urológicos

El cáncer de próstata es el cáncer que más se diagnostica entre hombres de todas las razas. La American Cancer Society estima que habrá alrededor de 288,300 nuevos casos de cáncer de próstata en los EE. UU. sólo este año. Y los hispanos no son la excepción: de todos los hombres hispanos diagnosticados con cáncer, el 21 por ciento recibió un diagnóstico de cáncer de próstata, y esto contribuye a casi 2,000 muertes cada año.

Si bien todos los hombres deben estar atentos a las señales de cáncer de próstata, los latinos en particular tienen motivos para estar más atentos: un machismo cultural puede estar impidiendo que los hombres hispanos reciban la atención que necesitan a tiempo—desde pensar que los hombres deben ser proveedores confiables, incluso poniendo en riesgo de su salud, hasta no querer someterse a un examen de próstata.

Luego está la cuestión del seguro, así como las barreras financieras y de idioma que pueden experimentar los hispanos. Los hispanos tienen menos probabilidades de tener seguro médico y pueden que tengan recursos financieros limitados para pagar las pruebas de detección y los tratamientos regulares. Esto afecta indirectamente los pronósticos de cáncer, pues se demoran chequeos y limitan las opciones de tratamiento y acceso a ensayos clínicos que pueden brindar tratamientos que prolonguen o salven vidas.

Es por esos motivos que Hartford HealthCare ha abierto el Hartford HealthCare Tallwood Men’s Health Hispanic Clinic para poder atender a la comunidad latina en su idioma, para así fomentar que más hombres latinos se realicen chequeos regulares y se sientan cómodos comunicándose con su equipo médico en español.

Presión arterial y enfermedades cardiovasculares

La presión arterial alta, o hipertensión, es una preocupación importante para los hombres hispanos en los Estados Unidos debido a varios factores. Las investigaciones han demostrado que algunos subgrupos hispanos, como los mexicoamericanos y los puertorriqueños, tienen una mayor prevalencia de hipertensión, lo que los pone en mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud relacionados. Y al igual que con otros problemas de salud que afectan a la comunidad hispana, los factores culturales y las disparidades socioeconómicas pueden limitar el acceso a los servicios de atención médica para muchos hombres hispanos, lo que podría conducir a una hipertensión no diagnosticada o mal controlada. El riesgo de hipertensión también se ve exacerbado por la obesidad, que tiene una prevalencia mayor en la comunidad hispana que en la población general; Según los CDC, el 45 por ciento de los latinos y el 50 por ciento de los mexicoamericanos en los EE. UU. cumplieron con los criterios de obesidad en 2017-2018, en comparación con el 42 por ciento de la población blanca no latina. La obesidad también contribuye a factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como la diabetes y el colesterol alto.

Cáncer de piel

Si bien el cáncer de piel generalmente se asocia con personas de piel más clara, las personas de piel más oscura, incluidos muchos hispanos, no son inmunes a él. De hecho, la tasa de melanoma ha aumentado un 20 por ciento entre los latinos en los últimos 20 años. Quizás aún más preocupante es que los adultos y niños latinos tienen más probabilidades que sus homólogos blancos de ser diagnosticados en una etapa avanzada de cáncer de piel, lo que significa que sus diagnósticos tienen más probabilidades de ser fatales. Además de la confluencia de factores que impide que muchos hispanos en los EE. UU. reciban atención preventiva, existe otro mito ampliamente percibido que reduce las prácticas de protección solar entre los latinos: muchos simplemente no creen que corren riesgo de sufrir cáncer de piel, en comparación con la población blanca no hispana. Pero como todas las demás comunidades, los hispanos deben practicar protección solar preventiva, estar atentos a las señales de advertencia y visitar a un dermatólogo inmediatamente al detectar cambios en la piel.

Colonoscopia

Como sucede con todos los tipos de cáncer, la detección temprana es clave y la detección del cáncer colorrectal con una colonoscopia es particularmente importante para los hombres hispanos, ya que generalmente no presenta síntomas y los latinos tienen más probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal a una edad más temprana. Los cánceres de colon y recto también son el segundo tipo de cáncer más común entre los latinos, que afectaron a unas 16,500 personas en 2021 según la American Cancer Society. Las pautas sugieren que la mayoría de las personas deberían comenzar a programar colonoscopias a los 45 años, o antes para aquellas personas con mayor riesgo, como aquellas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal.

La Hartford Healthcare Tallwood Men’s Health Hispanic Clinic está ayudando a los hombres hispanos de la comunidad a conectarse con médicos que hablan español y con atención culturalmente sensible. Para obtener más información sobre exámenes preventivos importantes, visite Hartford Health Care.