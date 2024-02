Mamá de Harmony Montgomery ofrece estremecedoras declaraciones tras el veredicto

Crystal Sorey, madre biológica de Harmony Montgomery, ofreció unas estremecedoras declaraciones a su salida del tribunal, después de que un jurado declarara culpable de todos los cargos al padre de la pequeña, Adam Montgomery.

"Esto no ha terminado. Esto no terminará hasta que la encuentren. Todavía estamos buscando, la policía, nosotros como familia, todavía estamos buscando", dijo Sorey frente al tribunal, poco después de que se emitiera el veredicto.

Montgomery fue declarado culpable de múltiples cargos por la muerte de Harmony, incluido asesinato en segundo grado. Sorey dijo que el hallazgo le da algo de paz, pero dijo que aún queda más justicia por hacer.

Harmony no ha sido encontrada. Fue vista por última vez en 2019, cuando tenía cinco años, y se cree muerta.

"Ella todavía está ahí fuera, así que eso es en lo que pienso todos los días", dijo Sorey, quien vestía una sudadera gris que leía “Justicia para Harmony”. Cuando le pidieron que mostrara bien su sudadera, se pudo ver que también decía “Harmony Renee”, y la mujer señaló que ya no considera el nombre de su hija Harmony Montgomery.

“Espero que lo que hizo se refleje en su mente en cada momento que viva en esta tierra y espero que nunca se duerma sin ver su hermoso rostro”, añadió en referencia a Adam, padre de la menor, quien se encuentra en prisión y no asistió al juicio que se extendió por dos semanas.

Sorey también se tomó un momento para agradecer a la policía, quien dijo que había sido "increíble", y a otras personas por apoyarla durante esta terrible experiencia.

"Todos vinieron aquí hoy para estar aquí para ella. Eso significó mucho para mí", dijo Sorey sobre los investigadores.

Montgomery fue declarado culpable de cinco cargos: asesinato en segundo grado – imprudente; agresión en segundo grado; manipulación de testigos; falsificar pruebas físicas (alterar, destruir, ocultar); y abuso de cadáver.

El hombre se encuentra cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión por una condena por arma de fuego no relacionada y no asistió a su juicio. El año pasado dijo ante el tribunal en un caso no relacionado que ama a Harmony “incondicionalmente” y que no la mató. Se ha declarado inocente del cargo de asesinato.