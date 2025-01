Mapa: Miles sin energía en Mass. y docenas de retrasos en Logan debido a fuertes vientos

Miles de clientes de Massachusetts no tienen electricidad y docenas de vuelos del aeropuerto internacional de Boston Logan el jueves se han retrasado o cancelado debido a fuertes vientos.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts informaba alrededor de 10,500 cortes de energía en todo el estado a partir de las 10 a.m., aproximadamente 1,000 clientes no tenían energía en New Hampshire, y otros 1,000 en el resto de Nueva Inglaterra.

El aeropuerto de Logan dijo en una publicación en las redes sociales a las 8:30 a.m. que se deben esperar demoras debido al clima, y ​​aconsejó a los pasajeros que se registraran con su aerolínea antes de venir al aeropuerto.

Due to weather, delays are expected. Passengers are advised to check with their airline on the status of their flight before coming to the airport. Check flight status: https://t.co/UBjQN5Kouq pic.twitter.com/VIm3KEZatR