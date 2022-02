A corte hombre detenido por intentar entrar al área de los tigres del zoológico de Franklin Park

Un hombre de Massachusetts acusado de intentar irrumpir en el área de tigres en el Franklin Park Zoo de Boston debe comparecer ante el tribunal el martes.

Matthew Abraham, de 24 años, de Worcester, fue arrestado el lunes y está siendo acusado de allanamiento y alteración del orden público, dijo la policía estatal.

Alrededor de las 9 a.m. del lunes, la policía estatal dijo que respondieron al zoológico después de que el personal de seguridad detuviera a un hombre que irrumpió en el zoológico saltando una puerta e intentó entrar a la exhibición de tigres. El hombre, luego identificado como Abraham, no logró ingresar al recinto y no resultó herido.

Boston EMS fue llamado al zoológico para evaluar a Abraham y determinó que era mentalmente competente. Se negó a recibir más atención médica.

Según la policía estatal, una investigación reveló que Abraham escaló varias cercas en su intento de llegar a los tigres, ignorando varios letreros que aconsejaban al público que se mantuviera alejado de esa área.

Cuando un oficial le preguntó cuál era su motivo, Abraham dijo que no estaba loco, que solo estaba muy interesado en los tigres.

Abraham fue procesado en el cuartel de South Boston, y luego un empleado de la fianza lo liberó por $40, dijo la policía estatal.

Abraham habló con NBC10 Boston más tarde el lunes y negó haber intentado ingresar al recinto del tigre.

"No, no traté de entrar allí, no me metería con un tigre", dijo parado afuera de su casa en Worcester. "Eso sería un poco, eh, imprudente".

Abraham confirmó a NBC10 Boston que estuvo en el zoológico el lunes y que ama a los tigres, pero reiteró que no estaba tratando de entrar al área de los tigres.

"Bueno, iba al zoológico a ver a los tigres. No traté de meterme en esa jaula", dijo. "Cuando el tigre me gruñó, pensé que podría estar en peligro, sin embargo, había una valla entre el tigre y yo, así que en realidad no estaba en el enclave con el tigre".

El zoológico dijo en un comunicado que cuando el personal vio por primera vez a Abraham y se le acercó, saltó una puerta y salió rápidamente del área.

Abraham dice que es estudiante y que estaba en el zoológico para estudiar tigres, y nuevamente niega haber intentado trepar una cerca para meterse con un animal salvaje.

"¿Entrar y que un tigre me coma vivo? No", dijo Abraham. "Estaba tratando de ver la exhibición de la manera en que debía ser vista".

Sin embargo, la policía no está de acuerdo y las supuestas acciones de Abraham han molestado a algunos visitantes del zoológico.

“Nos puso triste. Nos gusta mucho este tigre. Venimos a verla todo el tiempo", dijo Andrea Pickarski.

"La gente debería ser más respetuosa con la vida silvestre y entender que las reglas existen por una razón", dijo Kaitlin Noe, residente de Dorchester.

"Hay tanto que cualquiera que dirija un zoológico puede hacer si alguien simplemente va a hacer algo como trepar a un recinto de animales", dijo Lucinda Donohue, de Vermont.

“Tal vez deberían poner un cartel que diga no trepar al hábitat del animal”, dijo una niña.

Se ordenó a Abraham que compareciera en el Tribunal de Distrito de Dorchester para la lectura de cargos, lo que probablemente sucederá el martes, dijo la policía estatal. No se supo de inmediato si había obtenido un abogado.