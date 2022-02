El TD Garden levanta la obligación de vacunarse: lo que hay que saber

El TD Garden, casa de los Boston Bruins y los Celtics, ya no exigirá una prueba de vacunación para entrar en el estadio, como venía haciendo desde septiembre.

El recinto de deportes y entretenimiento de Boston anunció el cambio de entrada el sábado. Esto es lo que hay que saber:

Ya no se exigirá una prueba de vacunación para entrar en el TD Garden, aunque el recinto dijo que las tarjetas de vacunación pueden seguir siendo necesarias para algunos eventos si así lo estipula un tercero, como un artista que actúe en el estadio

Nuevas normas de entrada

Los visitantes a partir de los dos años deberán seguir llevando máscaras en el estadio, de acuerdo con las normas de enmascaramiento de la ciudad de Boston, al menos por ahora. La obligación de llevar máscaras en el interior de la ciudad podría ser la siguiente en desaparecer. El estado ha eliminado el requisito. Los funcionarios de Boston dicen que están observando los números de cerca.

Cuándo

El cambio de norma entró en vigor el lunes 21 de febrero. El primer evento celebrado bajo las nuevas reglas fue el partido de los Bruin contra los Colorado Avalanche, líderes de la liga, a las 13:00 horas.

Por qué

La medida pone en consonancia las políticas de la sede con las de la ciudad. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, levantó el viernes el mandato de vacunación en interiores de la ciudad.

Wu afirma que la tasa de positividad de COVID en Boston, las camas de UCI ocupadas y las hospitalizaciones han disminuido lo suficiente como para justificar el cambio.

Reacción

La reacción a la noticia fue variada durante el fin de semana, y algunos celebraron la vuelta a la normalidad.

"Se siente muy bien. Parece que estamos saliendo de un capullo. Se acaba la hibernación. Vamos de fiesta", dijo Matt Lambo.

Otros, como Ana Poulin, de Boston, siguen temiendo la amenaza continua.

"Todavía está muy presente. Sigue siendo un gran problema. Especialmente en una ciudad como Boston, donde hay tantos universitarios y gente corriendo por todas partes, siento que es un poco peligroso."

El lunes, los aficionados de los Bruins estaban contentos, y no sólo por lo bien que jugó el equipo contra los Avalanche.

Estaban contentos de ver una nueva fase y un sabor de la vida normal mientras entraban en el Garden - donde la prueba de la vacunación ya no es necesaria.

"Creo que hemos pasado a la siguiente fase, así que me siento cómodo", dijo un hombre.

"Estamos totalmente vacunados, creo que es una gran idea. Pero es una decisión personal de cada uno", dijo una mujer.

"Ir al partido sabiendo que todo el mundo está vacunado es un poco más seguro, pero seguiremos yendo aunque ya no lo exijan", dijo otra mujer.

¿Qué pasa con las máscaras?

Sigue habiendo una gran restricción: la obligación de llevar máscaras en el interior. No sólo en el Garden, sino en toda la ciudad. Algunos piensan que ya es hora de que esa norma se elimine también.

"No es asunto suyo si estoy vacunado o no, etcétera. Ya sabes, mandatos de máscara. No es divertido", dijo otro hombre.

Algunos dijeron que deberían dejar de lado las máscaras porque, de todos modos, no todo el mundo las lleva dentro. La gente todavía puede quitarse la máscara si está comiendo o bebiendo dentro del Jardín, y algunos piensan que se está abusando de esa excepción.

"Creo que debería aplicarse. Nada de 'a menos que estés comiendo algo'", dijo un hombre. "Alguien está comiendo un hot dog durante 10 minutos. ¿Qué protección es esa?".

Otro hombre dijo que, siendo realistas, sólo una pequeña parte de las personas que se encuentran en el interior del local de ocio llevan puestas las máscaras.

"Las llevan en la barbilla", dijo.