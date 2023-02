Insólito: concejal en Mass. propone anticonceptivo para ratas

Un líder en una comunidad de Massachusetts propone una respuesta única a un problema de ratas: el control de la natalidad.

La concejal de la comunidad de Braintree, Elizabeth Maglio, dice que la población de ratas es la principal queja que recibe de los residentes.

"Es el problema más común que plantean las personas que hablan sobre la calidad de vida", dijo. Y ahora, ha investigado una solución. "Es controlar la natalidad de las ratas", dijo.

Maglio acaba de presentar un proyecto de ley para llevar el control de la natalidad a la población de ratas.

"Si puedes detener ese ciclo reproductivo, no obtienes las colonias, no obtienes las infestaciones, no obtienes los problemas problemáticos de las ratas que están fuera de control", dijo.

Maglio dice que se estudiará la propuesta de control de la natalidad para asegurarse de que sea eficaz, humana y asequible, y que no afecte a otros animales. Pero enfatiza que se necesita un nuevo plan de control de plagas.