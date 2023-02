MBTA activa su plan de emergencia para temperaturas extremas

Con las temperaturas cayendo en picada en todo Boston, la MBTA ha estado trabajando para tomar medidas destinadas a garantizar que los trenes y autobuses permanezcan operativos.

La MBTA reveló que cuenta con un plan para las condiciones del tiempo peligrosas y ayudar a mantener las cosas en marcha.

La agencia de tránsito dijo que operará trenes y autobuses en o cerca de los horarios regulares. La clave para eso es tratar de mantener todos los trenes en movimiento para que se calienten.

"Obviamente, las condiciones climáticas extremas tienen un impacto en nuestro sistema", dijo el gerente general interino de MBTA, Jeff Gonneville. "Nos preparamos para eso, con meses de anticipación".

Durante la noche, los trenes y autobuses se almacenaron en túneles y las vías se calentarán para cerrar cualquier espacio en los rieles.

La MBTA dijo que las cuadrillas están haciendo controles regulares en los autos que permanecen estacionados afuera. Los trabajadores abrirán y cerrarán las puertas y probarán los frenos y los sistemas de propulsión para evitar la acumulación de humedad y la congelación.

"Tenemos cuadrillas, nuestros equipos de mantenimiento que están trabajando en todos nuestros vehículos para asegurarse de que sus sistemas de aire, que controlan las puertas, los frenos en el sistema, estén preparados y listos para esto", dijo Gonneville.

Los pasajeros dijeron que esperan que los trenes sigan funcionando a través del clima extremadamente frío.

“Eso es lo que me preocupa y no es culpa de nadie. No es nada que realmente puedan controlar", dijo un ciclista. "Sí, contratación y expansión... Solo espero que nadie se quede atrapado en ningún lado y que todos lleguen a casa sanos y salvos".

En Wellington Rail Yard, el T dijo que entraría y saldría en bicicleta de muchos de los trenes para evitar que se quedaran al ralentí. Los pasajeros deben considerar verificar los horarios de los trenes y autobuses para asegurarse de que todo funcione según lo programado, de modo que puedan evitar esperar afuera si no es necesario.