Misteriosa explosión deja una persona muerta en New Hampshire

Una persona fue encontrada muerta durante la investigación de una explosión en Merrimack, New Hampshire, el martes por la tarde.

La policía de Merrimack dijo que recibió numerosos informes alrededor de la 1:30 p.m. de una explosión en Pearson Road cerca de Grapevine Drive. Cuando llegaron, encontraron evidencia de una posible explosión y la escena y las áreas circundantes fueron cerradas.

Durante el curso de la investigación, las autoridades de Merrimack dijeron que fueron asistidos por la policía de Bedford y Nashua, la policía estatal, el Departamento del Sheriff del Condado de Hillsborough, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el FBI.

Una vez que se determinó que el área era segura, la policía dijo que encontraron a una persona muerta en la escena. Dijeron que no hay señales de mano criminal y que no hay amenazas para el público. No se han proporcionado más detalles.

El sonido y la vibración de la explosión sacudieron un vecindario cercano a Bedford.

"Grité", dijo Karyn Merriman. "Mi esposo dijo: '¿Qué fue eso?' y simplemente fuimos corriendo por la casa. ¿Estaba en el sótano, era uno de los electrodomésticos, qué podría ser?

Los vecinos que viven en la zona no tenían idea de lo que estaba pasando.

"Estaba pensando en un ataque terrorista", dijo Dan Dodd. "Estaba pensando que una casa explotó, accidente de propano".

Dodd estaba cortando el césped y sintió la vibración.

"Como si me golpearan en el pecho con una ráfaga de aire", dijo.

Los investigadores invadieron Pearson Road. La policía dijo que había evidencia de una explosión y se podían ver escombros, pero las autoridades aún no han dicho mucho sobre lo que sucedió exactamente, incluido lo que podría haber causado la explosión.

"La casa tembló", dijo Brett Jaffe, que vive cerca. "Sentí que estaba muy, muy cerca".

Los vecinos dijeron que la falta de información de las autoridades es desconcertante.

"Sin saber, ¿había alguien involucrado?" se preguntó Merriman. "¿Hubo bajas, alguien resultó herido?"

Los investigadores acordonaron el área durante horas. En un momento, se les podía ver con trajes protectores.

"Inicialmente pensé que tal vez podría ser un estampido sónico", dijo Merriman.