Muere trabajador de construcción en Providence tras colapsar durante jornada laboral

Autoridades dijeron el jueves que un trabajador de construcción experimentó una emergencia médica en un lugar de trabajo en Providence, Rhode Island a principios de esta semana y no sobrevivió.

Un informe del Departamento de Policía de Providence afirma que el martes, un trabajador de la construcción estaba trabajando en el Hotel Omni cuando se desplomó, informa WJAR.

El informe dice que el trabajador, cuyo nombre no ha sido revelado, comenzó a trabajar a las 8 a.m. y se tomó un descanso a las 10:30 a.m. Los equipos también le dijeron a la policía que el trabajador se mantuvo hidratado durante todo el día.

Los socorristas llegaron alrededor de las 2:30 p.m. después de que el trabajador se desplomó, y sus compañeros dijeron que intentaron echarle agua fría en la cara para despertarlo, pero murió menos de una hora después.

La causa de la muerte no figura en el informe.

A principios de esta semana, el director de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional dijo que no había un estándar específico para los trabajadores en lo que respecta al calor.

"No hay un número mágico donde podamos decir que pueden dejar de trabajar. Como por ejemplo, OSHA tiene un programa de énfasis nacional donde intentamos identificar lugares de trabajo peligrosos donde los trabajadores están expuestos a peligros de calor y nos concentramos en esas áreas. En nuestro programa de énfasis , consideramos cualquier día en el que el índice de calor sea 80 o superior como día de prioridad de calor, y en esos días nuestros empleados, cuando estén en el campo, brindarán asistencia para el cumplimiento a los empleadores", dijo Robert Sestito, director de área de OSHA. para Rhode Island.

El martes fue el primer día de una ola de calor.