Mujer de Massachusetts demanda a Star Market porque no dejaban de enviarle mensajes de texto

Una mujer de Massachusetts está demandando a la cadena de supermercados Star Market por supuestamente violar una ley federal después de decir que siguió recibiendo mensajes de texto de marketing de la cadena de supermercados a pesar de que optó por no participar.

La demanda colectiva se presentó en nombre de Linnea Menin el martes en un tribunal federal de Boston. La demanda de Menin muestra capturas de pantalla de su primera respuesta "STOP" el 23 de junio a mensajes de texto automatizados que le ofrecían la posibilidad de optar por no participar, pero luego continuó recibiendo mensajes semanales hasta el 14 de julio.

La demanda alega que Star Market violó la Ley de Protección al Consumidor Telefónico, que establece que las empresas deben ofrecer la posibilidad de optar por no recibir mensajes de texto de marketing. Si una persona opta por no participar, las empresas no podrán volver a contactarla de esa manera. La infracción podría costarle a una empresa hasta $1,500 por mensaje de texto ilegal.

La demanda de Menin también establece que cualquier persona que haya recibido un mensaje de texto de marketing de Star Market después de optar por no participar durante los últimos cuatro años debería tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios.