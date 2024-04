Extrañas circunstancias rodean la desaparición y muerte de mujer en Weymouth

Una mujer en Weymouth, Massachusetts, que anteriormente había sido reportada como desaparecida, fue encontrada muerta en su casa, y ahora la policía está tratando de descubrir qué llevó a su muerte.

Christine Ruth Mello, de 56 años, había sido reportada como desaparecida antes de que su cuerpo fuera encontrado el lunes en su casa en Lake Street, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk.

Si bien no se revelaron detalles sobre el descubrimiento, las autoridades dijeron que su muerte está siendo investigada como un homicidio.

Después de que ella fuera reportada como desaparecida, los vecinos dicen que la policía se presentó en la casa el sábado, pero no está claro si los oficiales entraron. Dos días después, encontraron su cuerpo.

Un vecino que vive al lado dijo que la última vez que vio a Mello fue a finales de febrero. Entonces, él le envió un mensaje de texto hace unos 10 días y ella respondió.

"Ella aparentemente respondió, pero no sabemos si fue ella. Los mensajes de texto eran torpes, no se veían bien, era extraño. No cómo respondería", dijo Anthony Arredondo.

Los vecinos dijeron que la mujer de 56 años vivía con un hombre. No está claro en este momento si ese hombre es parte de esta investigación.

No se han realizado arrestos y la oficina del fiscal de distrito dijo que no existe ninguna amenaza para el público.