Mujer muere y tres adolescentes resultan heridos en aparatoso accidente en CT

Una mujer murió y tres adolescentes resultaron heridos tras un choque frontal en New Fairfield, Connecticut, el lunes por la noche.

La policía estatal dijo que un adolescente de 17 años de New Fairfield conducía un Hyundai Palisade en dirección norte por Ball Pond Road cerca de Harvest Road alrededor de las 9:30 p.m.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Al mismo tiempo, una mujer de 62 años de Nueva York conducía un Jeep Compass en dirección sur por la misma carretera.

Según la policía estatal, los dos vehículos chocaron de frente justo al norte de la intersección de Ball Pond Road y Harvest Road.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los agentes dijeron que la conductora del Jeep Compass fue declarada muerta en el lugar. Fue identificada como Diane Staab, de Mahopac, Nueva York.

El conductor de 17 años del Hyundai Palisade y sus dos pasajeros, identificados como un hombre de 16 años de New Fairfield y un hombre de 17 años de New Fairfield, fueron trasladados al Hospital de Danbury. Se cree que sus heridas no ponen en peligro su vida.

El accidente continúa bajo investigación. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el agente Brunsden n.° 948 en la oficina del agente estatal residente de New Fairfield al (203) 312-5701.