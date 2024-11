Multan a propietarios de franquicias de Burger King y Popeyes en Mass. por violar leyes laborales

Los propietarios de docenas de franquicias de Burger King y Popeyes en Massachusetts han sido multados por violaciones a las leyes de trabajo infantil y derechos de los trabajadores después de las investigaciones iniciadas por la Oficina del Fiscal General, anunciaron los funcionarios el martes.

Las citaciones apuntan a dos grupos diferentes de propietarios: Northeast Foods LLC, que opera las sucursales de Burger King, y Amish Parikh y Ashish Parikh, que poseen 19 sucursales de Popeyes en Massachusetts.

Según la oficina del Fiscal General, entre enero de 2022 y marzo de 2023, Northeast Food LLC pagó por debajo del salario mínimo y no realizó los pagos a tiempo a los trabajadores, en algunos casos ni siquiera pagó. El Fiscal General también alega que la empresa no permitió a los trabajadores usar el tiempo de enfermedad, no mantuvo registros precisos de la nómina y no proporcionó los documentos necesarios a su oficina. La investigación encontró que casi 2000 empleados en docenas de sucursales de Northeast Foods se vieron afectados.

Además, se acusa a la empresa de tener trabajadores menores de 18 años trabajando más de las nueve horas diarias permitidas por la ley estatal. Según las leyes laborales estatales, los jóvenes de 16 y 17 años no pueden trabajar más de nueve horas al día, seis días a la semana y 48 horas a la semana.

La empresa también fue citada en 2017 y 2022 por violar las leyes estatales sobre trabajo infantil, y en 2019 por no mantener una política de licencia por enfermedad legalmente requerida en un establecimiento de Marlborough.

Las citaciones ascendieron a más de 2 millones de dólares en salarios impagos y sanciones.

Los propietarios de la franquicia Popeyes están acusados ​​de no permitir a los trabajadores utilizar el tiempo de enfermedad. También se alega que programaban a menores para trabajar fuera de las asignaciones legales y por encima de los límites laborales diarios y semanales totales del estado.

Las multas ascendieron a $ 212,516 dólares.

"Nuestras leyes laborales existen para brindar derechos y protecciones cruciales a nuestra fuerza laboral", escribió la fiscal general Andrea Campbell en un comunicado de prensa. “Mi oficina seguirá haciendo cumplir estas leyes para proteger y empoderar a los trabajadores, incluidos los trabajadores jóvenes que contribuyen a sus comunidades y adquieren nuevas habilidades y experiencias”.

La División de Trabajo Justo investiga las denuncias de violaciones de los derechos de los trabajadores. Si cree que se han violado sus derechos, puede presentar una queja en mass.gov/ago/fld o llamar a la línea directa de Trabajo Justo al 617-727-3465.