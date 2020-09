Multan a Iglesia en New Bedford por violar las regulaciones de COVID-19

Una iglesia en New Bedford, Massachusetts, ha sido multada por no cumplir con las regulaciones COVID-19 de la ciudad y el estado, según funcionarios de la ciudad.

La Iglesia Pentecostal Levantate y Anda recibió una multa de $ 1,800 por parte del Departamento de Salud de New Bedford después de que se rastreara un brote aislado del coronavirus hasta la iglesia, dijeron funcionarios de la ciudad.

Según las pautas del estado para lugares de adoración, los funcionarios de la ciudad dijeron que la iglesia de Acushnet Avenue no cumplió con las normas de seguridad en el lugar de trabajo, excedió su límite de ocupación, no notificó al Departamento de Salud de un empleado que dio positivo por COVID-19, no se comunicó con los empleados con respecto a los empleados sintomáticos y no reportó el COVID-19 en el lugar al Departamento de Salud.

Las órdenes de infracción se emitieron el 8 de septiembre.

New Bedford se encuentra entre las 13 comunidades del estado con mayor riesgo de contraer coronavirus. Otras comunidades en el informe del miércoles del Departamento de Salud de Massachusetts son Chatham, Chelsea, Dedham, Everett, Framingham, Lawrence, Lynn, Lynnfield, Methuen, Monson, Revere y Winthrop.