“No conduzca a Salem”: ciudad dice que no hay estacionamiento disponible

La ciudad de Salem informa a los viajeros que no hay estacionamiento disponible en la ciudad ya que los garajes, lotes y lotes satélite están llenos.

La ciudad insta a los visitantes a tomar el tren suburbano MBTA si viajan a Salem.

"No hay espacios de estacionamiento disponibles en Salem. Todos los lotes, garajes y espacios ahora están ocupados, incluidos los estacionamientos satélite. Muchas carreteras del centro ahora están cerradas al tráfico. No conduzca a Salem", dijeron funcionarios de la ciudad en un comunicado.

Se sabe que octubre es la temporada alta en Salem, Massachusetts, ya que multitudes de personas acuden a la ciudad cada año antes de Halloween. Pero con las multitudes creciendo a tamaños aterradores este mes, los funcionarios de la ciudad están pidiendo a los visitantes potenciales que planifiquen con anticipación.

Los datos publicados el viernes por Destination Salem muestran que 276,000 personas visitaron la ciudad en los primeros nueve días de octubre, en comparación con 164,600 en los primeros nueve días de octubre pasado.

"Solo el sábado pasado, casi 80,000 visitantes llegaron a la ciudad", dijo Destination Salem en un comunicado.

El concejal de la ciudad, Ty Hapworth, insta a las personas a planificar sus viajes a Salem.

“Estas cifras son ENORMES, pero no sorprenden en absoluto a quienes vivimos, trabajamos y pasamos tiempo en el centro”, escribió Hapworth en Facebook el viernes. "SI está pensando en visitar Salem este octubre, no se presente por capricho. Tenga un plan y reservas. Si no tiene un plan o reservas, considere visitar fuera de octubre".