‘No es una broma:’ 3 acusados de robar lápida de la tumba de una víctima de asesinato en Boston

Tres hombres están acusados ​​de robar las lápidas de la tumba de una adolescente víctima de asesinato en Boston, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk.

Jiovanny Matos, 22, Tyrese Sealy, 20, y Tyler Greene-Davis, 22, fueron procesados ​​el martes por cargos de destrucción maliciosa de propiedad, hurto de más de $1,200 y profanación de un lugar de entierro.

Los tres están acusados ​​de robar una lápida en el cementerio Oak Lawn en Roslindale que marcaba la tumba de un adolescente asesinado en 2017. Esto sucedió el 29 de marzo, dicen los fiscales. Las autoridades también están investigando el robo de otra lápida que pertenece a un adolescente asesinado en 2015.

“Estos crímenes sin sentido no hacen más que angustiar aún más a los seres queridos y las comunidades de estas jóvenes víctimas. Esto no es una broma, no es un juego y no será tolerado”, dijo el fiscal de distrito Kevin Hayden en un comunicado.

Ambos crímenes continúan bajo investigación.

Los tres tenían casos penales abiertos, según la oficina del fiscal, y se les revocaron las fianzas asociadas con esos casos. Matos tenía su nueva fianza fijada en $50,000, Sealy la vio fijada en $7,500 y Greene-Davis en $10,000.

Matos está programado para comparecer ante el tribunal el 10 de mayo, Sealy y Greene-Davis el 29 de abril.