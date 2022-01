“Nos equivocamos”: médicos de Boston piden cambio de expectativas de la vacuna COVID-19

Un hospital israelí dijo que la investigación preliminar muestra que una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus aumenta los anticuerpos, pero no es suficiente para detener la propagación de Ómicron. Sin embargo, los expertos médicos y los funcionarios públicos continúan instando a las personas a que se vacunen en medio de una oleada impulsada por Ómicron.

El mes pasado, el Hospital Sheba comenzó a administrar una cuarta vacuna a más de 270 trabajadores médicos: 154 que recibieron una vacuna de Pfizer y otros 120 que recibieron la de Moderna. Todos habían sido vacunados previamente tres veces con la vacuna de Pfizer.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El ensayo clínico encontró que ambos grupos mostraron aumentos en los anticuerpos "ligeramente más altos" que después de la tercera vacuna el año pasado. Pero dijo que el aumento de anticuerpos no impidió la propagación de Ómicron. Mientras tanto, Moderna y Pfizer están trabajando en fórmulas de vacunas específicas de Ómicron.

A pesar de estos hallazgos, los principales médicos de Boston continuaron instando a las personas a que se vacunen y, cuando sean elegibles, a que se vacunen, durante la serie semanal "COVID Q&A" de NBC10 Boston el martes. Los médicos dijeron que las expectativas de las vacunas COVID-19 deben cambiar, esperar una vacuna específica de Ómicron puede no ser oportuno y la tecnología de la vacuna debe continuar desarrollándose.

Expectativas

Las vacunas contra el COVID-19 que están actualmente disponibles en los EE. UU. son efectivas cuando se trata de prevenir hospitalizaciones graves y muertes, enfatizó la Dra. Sabrina Assoumou del Centro Médico de Boston. Pero debido a que la inmunidad disminuye con el tiempo, las personas deben cambiar sus expectativas sobre las vacunas contra el COVID-19, según Assoumou y el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital.

“Lo que quiero enfatizar y espero, si hay un mensaje que la gente se lleva de nuestra conversación de hoy, es que nuestras vacunas se mantienen”, dijo Assoumou. "Estamos pidiendo a estas vacunas que realmente hagan algo que en realidad no pedimos que hagan otras vacunas".

Por ejemplo, la vacuna contra la gripe, señaló, no previene contra la infección, protege a las personas contra la hospitalización. Tal es el caso de las vacunas contra el COVID-19.

"Vamos a tener que pensar realmente en '¿Cuál es nuestro objetivo con estas vacunas?' Y nuestro objetivo debería ser prevenir la hospitalización y la muerte porque creo que eso es realmente lo que pueden hacer estas vacunas", dijo Assoumou. "Vamos a tener que reajustar nuestras expectativas con estas vacunas".

En situaciones como la actual oleada invernal impulsada por Ómicron, dijo que las personas tendrán que utilizar otras medidas, como usar mascarillas, para disminuir la transmisión comunitaria.

"Realmente necesitamos calibrar, o recalibrar, cuáles son nuestras expectativas de las vacunas", dijo Kuritzkes. "Las vacunas realmente son para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Es posible que no prevengan la enfermedad sintomática leve, por lo que deberíamos estar menos preocupados".

Cuando se les preguntó sobre el cambio en la narrativa sobre las vacunas contra el COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, los médicos reconocieron que estaban equivocados.

"Nos equivocamos", dijo la Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital Tufts Medical Center. "También debemos ser transparentes al respecto. No sabíamos si las vacunas tendrían una variante mejorada. Y no lo fueron, pero siguen siendo una tecnología increíblemente asombrosa porque evitan la hospitalización y la muerte, y eso es lo más importante. "

“Cualquiera de nosotros que pensó que podía predecir lo que haría esta epidemia se equivocó desde el principio. Tenemos que ser humildes”, dijo Assoumou. "Estamos construyendo el avión mientras lo volamos".

Kuritzkes anotó que si bien el estudio israelí mostró que una cuarta inyección de refuerzo no evitó la propagación de Ómicron, "la tercera inyección, un refuerzo, realmente ayuda". Además, la espera de una vacuna específica de Ómicron puede no ser oportuna.

"No tenemos idea, de manera realista, de cuándo podría estar disponible un refuerzo específico de Ómicron, y para cuando esté disponible, es posible que ya no sea relevante porque es posible que Ómicron ya no sea la variante importante", dijo Kuritzkes. "Por lo tanto, no hay una buena razón para esperar algo que puede aparecer o no y puede estar obsoleto para cuando llegue. Si tiene programado un refuerzo, debe obtenerlo ahora".

Doron habló sobre la necesidad de desarrollar tecnología de vacunas y no solo depender de las vacunas de ARNm.

"Creo que la siguiente etapa debe ser buscar tecnología de vacuna alternativa que pueda tener más capacidad para esterilizar, por lo que tal vez una vacuna nasal realmente eliminaría la capacidad del virus para adherirse a la mucosa respiratoria y causar infección". ella dijo. "Necesitamos un enfoque más duradero que nos brinde esa inmunidad más duradera sin la necesidad de reforzarla con tanta frecuencia".