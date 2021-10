Número de pasajeros de la MBTA se mantiene por debajo de lo normal

El número de pasajeros en el MBTA aún se mantiene muy por debajo de la norma desde antes de que COVID-19 diera un vuelco al mundo, pero después de unos ocho meses de ganancias constantes, el director de la agencia dijo el miércoles que algunos viajeros que regresan podrían sorprenderse por el tamaño de las multitudes a bordo de trenes y autobuses.

La red de autobuses de T y su metro de la Línea Azul continúan recuperándose al ritmo más rápido, con el número de pasajeros en cada uno en octubre acercándose al 70% tanto como en la última semana de febrero de 2020, según las cifras que presentó el gerente general de MBTA, Steve Poftak.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Otros medios de transporte rápido (las líneas roja, naranja y verde) y el servicio de paratránsito RIDE están transportando aproximadamente la mitad de pasajeros que antes de la pandemia.

Y el sistema de trenes de cercanías, que en particular juega un papel importante para los ingresos por tarifas de MBTA, ronda el 45% del número de pasajeros antes de COVID después de comenzar 2021 en un solo dígito.

"El número de pasajeros está regresando", dijo Poftak a la nueva Junta Directiva de MBTA en su reunión inaugural. "Si has estado en la T recientemente, has visto a mucha gente. Si no has estado en la T recientemente, esta noticia puede ser una sorpresa para ti".

Poftak dijo que los patrones de viaje durante el día también siguen cambiando, con el pico de la mañana un poco más temprano de lo que había sido y una división "no tan pronunciada" entre la calma de la tarde y el pico de la tarde.

La caída de la cantidad de pasajeros en marzo de 2020 y la lenta recuperación desde entonces, un patrón común a muchas agencias de tránsito, crearon preguntas importantes para la MBTA, que generalmente dependía de las tarifas de los pasajeros para aproximadamente un tercio de sus ingresos operativos. El T utilizará los aproximadamente $1.9 mil millones que recibió en ayuda federal de emergencia para ayudar a cerrar brechas en los próximos años, y los legisladores estatales no han mostrado ningún interés en abordar el espinoso debate sobre cuestiones de financiación que se ciernen más allá de esa suma única.