Organización de Boston conecta a jóvenes con su herencia afrolatina

Escondido en el vecindario Jamaica Plain de Boston se encuentra Hyde Square Task Force, una organización sin fines de lucro que se enorgullece de educar a los jóvenes sobre las raíces y la cultura afrolatina a través de la danza, el teatro y la música durante los últimos 30 años.

Las congas, el piano y la guitarra que se escuchan en todo el edificio de la calle Sunnyside son parte del programa "jóvenes en acción".

"Me encanta ver a los jóvenes venir aquí y aprender sobre la cultura afrolatina porque es su cultura", dijo el coordinador musical sénior Nicholas Perez, cuyo objetivo es exponer a una generación más joven a instrumentos que pueden no ser tan populares pero que juegan un papel muy importante en la comunidad afrolatina y latina.

Pérez dijo: "Yo les enseño, 'Oye, eres puertorriqueño. Esto es lo que son los bongos. Esto es lo que son los timbales'. Entonces empiezan a enamorarse de él, ¿sabes?"

"Nos enfocamos principalmente en la música salsa, todo lo que tiene la cultura afrolatina y la forma en que disfrutan la música, y nos enfocamos mucho en crear ese tipo de música", dijo un estudiante.

Y la salsa también parece tomar el centro del escenario al otro lado del pasillo, en la sala de baile.

"El término afrolatinos no se usa lo suficiente en nuestra comunidad y se debe a que muchos de nuestros jóvenes no entienden esa conexión", dijo Génesis Rodríguez, coordinadora del programa de baile. "Entonces, a veces, tenemos jóvenes aquí que vienen y dicen: 'No soy negro. No tengo familia negra'".

Y así, a través de algunas lecciones de historia sobre cómo llegaron los africanos a Cuba e influyeron en su música, y muchos pasos de baile, Rodríguez enseña que ser afrolatino es parte de su identidad.

"He llegado a aprender más sobre la cultura y las diferentes formas de la danza y cómo ha evolucionado con el tiempo", dijo la estudiante Ariana Monroig. "Por lo tanto, he podido explorar muchas cosas que antes no creía que podría".

Pero jóvenes en acción es mucho más que arte y cultura.

"También brindamos apoyo educativo a nuestros jóvenes para que puedan comenzar a pensar en lo que quieren hacer después de la escuela secundaria y comenzar a crear un plan", dijo Celina Miranda, directora ejecutiva de Hyde Square Task Force.

Están enseñando a la próxima generación a participar cívicamente, cómo ser organizadores comunitarios y mostrándoles cómo pueden marcar la diferencia en su comunidad. A lo largo de los años, han tenido muchas historias de éxito, pero para Miranda y su personal, todo se reduce a una cosa.

"No deberíamos esperar un momento especial para reconocer que somos quienes somos. Es parte de nuestra historia", dijo Miranda. "Creo que es importante nombrarlo y reconocerlo y darnos cuenta de que en los alimentos que comemos, en la música que escuchamos, todo eso está ahí".

Hyde Square Task Force tiene programas que se llevan a cabo durante todo el año, se llevan a cabo después de la escuela y son completamente gratuitos. Si desea obtener más información al respecto, visite su sitio web o llámelos al 617-524-8303.