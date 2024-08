Papa Francisco nombra al nuevo arzobispo de Boston

Es oficial: el papa Francisco nombró al nuevo arzobispo de Boston el lunes por la mañana, en un memorando directamente desde la Ciudad del Vaticano.

El Papa nombró al obispo de Providence, Richard Henning, como sucesor del cardenal saliente Sean O'Malley. Fue presentado en una conferencia de prensa el lunes por la mañana en Braintree.

"Esta mañana, el Santo Padre anunció que ha nombrado al Reverendísimo Richard G. Henning, S.T.D. como décimo obispo y séptimo arzobispo de la Arquidiócesis de Boston", dijo la Arquidiócesis de Boston en su anuncio del lunes por la mañana.

Henning será instalado como arzobispo de Boston el 31 de octubre en la Catedral de la Santa Cruz de Boston.

"Agradezco a Su Santidad el Papa Francisco por su confianza en mí y por haberme confiado esta nueva misión como Arzobispo de Boston. Recibo este nombramiento confiando en la divina Providencia, consciente de que ésta es la Iglesia del Señor y que no soy más que un servidor indigno", dijo Henning en un comunicado emitido el lunes. "También me gustaría expresar mi gratitud a Su Eminencia el Cardenal Sean O'Malley, quien ha servido a la Iglesia de Boston durante muchos años fieles y alegres. Saludos al clero y a los fieles de Boston. Les pido oraciones para poder aferrarme a la Santa Cruz del Señor, honrad a su madre, imitad a sus santos y os amo como a su pueblo y a sus ministros”.

O'Malley, que ahora tiene 80 años, es arzobispo de Boston desde 2003.

"En nombre de toda la Arquidiócesis de Boston, incluidos nuestros sacerdotes, religiosos, diáconos y laicos, damos la bienvenida al arzobispo electo Richard Henning", dijo O'Malley en un comunicado el lunes. "Extendemos nuestro profundo agradecimiento al Santo Padre por este nombramiento que demuestra su continuo cuidado pastoral por el pueblo de la Arquidiócesis. Espero que nuestro pueblo y la comunidad en general conozcan a nuestro nuevo Arzobispo electo en los próximos días, semanas y meses. y en los años venideros. Ministra con el corazón de un pastor con un compromiso sincero de servir a Cristo y a la Iglesia”.

O'Malley comentó en la conferencia de prensa cómo la capacidad de Henning para hablar español lo ayudará a relacionarse directamente con la gran población hispana en Boston.

Antes de servir más de dos décadas en Boston, O'Malley sirvió durante 10 años como obispo de la Diócesis de Fall River.

O'Malley es conocido por pedir rendición de cuentas tras el escándalo de abuso sexual en la iglesia de 2019, durante el cual un excardenal de la arquidiócesis de Boston fue declarado culpable de abuso sexual por el Vaticano.

"Mis 20 años en Boston han sido desafiantes y maravillosos en muchos aspectos", dijo O'Malley el lunes. "Llegué en un momento de gran crisis y de gran dolor por el terrible flagelo del abuso sexual. A pesar de todos los desafíos que tenemos, estoy llena de esperanza. Veo la fe de nuestro pueblo, veo personas que se acercan para ayudar ser parte de la misión de la iglesia y haber permanecido con la iglesia en tiempos muy, muy difíciles. Los desafíos para la iglesia son muy, muy grandes, pero las oportunidades son muy grandes".

Henning es una elección un tanto sorpresa para algunos.

Es un nativo de Nueva York que solo ha sido obispo desde 2018 y solo ha servido como obispo de Providence durante un año.

El Papa Francisco lo nombró obispo coadjutor de Providence por primera vez en 2022.

Sucedió a Thomas Tobin como obispo un año después, y ahora está preparado para convertirse en el séptimo arzobispo de la Arquidiócesis de Boston.

Algunos feligreses de Providence quedaron sorprendidos por la noticia.

"Es muy sorprendente, ¿sabes?, pero el Vaticano tiene sus maneras", dijo una persona.

“Esto sucede muy a menudo. Quiero decir, una vez que el arzobispo esté escrito en piedra, permanecerá allí por un buen tiempo", dijo otro. "Y cada vez que hay un cambio, es un gran problema. Así que es algo muy importante para la Iglesia católica en Nueva Inglaterra".

En la conferencia de prensa del lunes por la mañana, Henning dijo que también estaba sorprendido de recibir el llamado del Papa Francisco.

"Tal vez algunos de ustedes se sintieron sorprendidos por este nombramiento como yo", dijo. "No soy digno de esta llamada. Esta llamada me conmocionó y sorprendió profundamente. Creo que me tomó unos tres minutos responder. Tuve que ir a sentarme primero".

Henning dijo que su primer pensamiento fue para la gente de Rhode Island, que ha sido tan buena con él durante el año pasado.

"La parte más difícil es abandonar Rhode Island", dijo. "Pero si el Santo Padre pregunta, mi respuesta siempre será sí. No me arrepiento de haber dicho que sí, aunque siento cierta tristeza al dejar atrás a personas que han sido tan amables conmigo".

Henning dijo que ve una gran oportunidad para la iglesia católica en Boston.

"Sé que la iglesia ha enfrentado tantas crisis grandes. No es nuevo para nosotros tener trastornos y dificultades. Llegamos a ellos con esa perspectiva más amplia de que, en última instancia, Dios está a cargo", dijo. "Creo que ahora mismo, creo que la cultura más amplia en la que vivimos también, en cierto sentido, ha perdido su rumbo. La gente está buscando, ni siquiera saben qué buscar. Creo que la iglesia tiene algo que ofrecer a la cultura más amplia. Hay una sabiduría, una pasión y un compromiso con la comunidad que espero que pueda ser significativo para toda la gente de la ciudad, no sólo para la fe católica".

Henning sería responsable de la cuarta arquidiócesis más grande de Estados Unidos, compuesta por 250 parroquias, 115 escuelas católicas, 900 sacerdotes y casi 2 millones de feligreses.