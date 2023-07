Patrice Bergeron hablará tras anunciar su retiro

La leyenda de los Boston Bruins, Patrice Bergeron, hablará con los medios el miércoles por la mañana, un día después de anunciar su retiro de la NHL.

Tiene previsto hablar a las 11:30 a.m. en el TD Garden.

El capitán de los Bruins y el centro número 1 se aleja del juego después de 19 temporadas con la franquicia Original Six. Se marcha como uno de los siete mejores jugadores en los casi 100 años de historia de los Bruins.

“Le he dado al juego todo lo que tengo física y emocionalmente, y el juego me ha devuelto más de lo que podría haber imaginado”, dijo Bergeron en un comunicado el martes en las redes sociales. “Al alejarme hoy, no me arrepiento. Solo tengo gratitud por haber vivido mi sueño y emoción por lo que sigue para mi familia y para mí. Dejé todo ahí y me siento honrado de representar a esta increíble ciudad y a los fanáticos de los Boston Bruins”.

En su carrera, ganó un título de la Copa Stanley, dos medallas de oro olímpicas, una medalla de oro del Campeonato Mundial, una medalla de oro del Campeonato Mundial Junior, una medalla de oro de la Copa Spengler, una medalla de oro de la Copa Mundial, seis Trofeos Selke, el Trofeo King Clancy Memorial y el Premio al Liderazgo Mark Messier. También es uno de los 11 canadienses en el Triple Gold Club, que reconoce a los jugadores que han ganado una Copa Stanley, una medalla de oro olímpica y una medalla de oro en el Campeonato Mundial.

Bergeron termina su carrera de B con 1,040 puntos (427 goles, 613 asistencias) en 1,294 partidos de temporada regular en su carrera. También anotó 128 puntos (50 goles, 78 asistencias) en 170 partidos de playoffs en su carrera. Algunos de sus mejores momentos de postemporada incluyen dos goles en el Juego 7 de la final de la Copa Stanley de 2011 contra los Vancouver Canucks, así como los goles que empataron y ganaron el juego durante la histórica remontada sobre los Toronto Maple Leafs en el Juego 7 de la final de 2013.

Ocupa el puesto No. 3 en la historia de los Bruins en juegos jugados (1,294), No. 3 en goles (427), No. 4 en asistencias (613), No. 3 en puntos (1,040), No. 4 en goles de power play (131), el nº 4 en goles cortos (22) y el nº 2 en tiros (3,974).

Bergeron es un candado para ser incluido en el Salón de la Fama del Hockey siempre que sea elegible, y su No. 37 nunca más será usado por un jugador de los Bruins.