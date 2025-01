Pausa en la financiación federal sería “devastadora” para Massachusetts: Healey

Los responsables de las políticas, las organizaciones sin fines de lucro y otros que dependen de la financiación federal están tratando de entender la importancia de la congelación de la mayoría de las subvenciones y préstamos federales por parte de la administración Trump, un cambio que la gobernadora Maura Healey advirtió que será "devastador" para Massachusetts.

El jefe interino de la Oficina de Administración y Presupuesto federal escribió el lunes a los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas federales instruyéndoles que "pausen temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal" mientras realizan una revisión de sus distribuciones de fondos diseñadas para alinear el gasto con las prioridades políticas e ideológicas del presidente Donald Trump.

La pausa entrará en vigor a las 5 p.m. del martes, según la OMB, aunque ya enfrenta desafíos legales. Un grupo de fiscales generales demócratas, incluida la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, dijo el martes por la tarde que demandarían y pedirían a un tribunal que detuviera la aplicación de la congelación.

"El Congreso controla los hilos del dinero, y el poder ejecutivo no puede decidir detener la financiación sólo porque no le gusta cómo el Congreso decide gastarla", dijo Campbell en una conferencia de prensa virtual junto con otros fiscales generales.

A las 5:00 p.m. ET entraría en vigor la orden de Trump.

Reuters también informó que grupos que representan a organizaciones sin fines de lucro, trabajadores de salud pública y pequeñas empresas demandaron a la administración Trump el martes por la mañana.

Si la pausa entra en vigencia, podría tener implicaciones importantes para Massachusetts. La ayuda federal siempre es una gran fuente de ingresos presupuestarios para el gobierno estatal, y los registros estatales muestran que Massachusetts espera recibir más de $ 15 mil millones en reembolsos federales en el año fiscal 2025. El dinero federal también fluye a organizaciones sin fines de lucro, gobiernos locales y muchas otras entidades en el estado de la bahía.

Healey dijo que le preocupa que la pausa afecte la financiación de una gran cantidad de servicios, que van desde el cuidado infantil hasta el mantenimiento de carreteras y la asequibilidad de la energía.

"Es devastador y afecta a todos los aspectos, por eso no lo entiendo", dijo Healey a los periodistas en la Casa del Estado. "Donald Trump hizo campaña con la promesa de reducir los costos. Todo lo que ha hecho es ofrecer propuestas y tomar medidas que aumentarán los costos para las personas, aumentarán los costos para las empresas y dañarán nuestras economías".

No quedó claro de inmediato cuánto dinero destinado a Massachusetts podría verse afectado, o cuánto tiempo podría durar la revisión y la "pausa temporal".

Campbell dijo que Massachusetts intentó el lunes obtener casi 40 millones de dólares en fondos de Medicaid "y aún no ha recibido el pago".

"Esta es solo una posible fuente de financiación que podría verse afectada por esta orden imprudente", dijo.

Si bien la ayuda federal se rige en parte por las asignaciones del Congreso y las fórmulas de financiación de larga data, el director interino de la OMB, Matthew Vaeth, dijo que la administración quiere garantizar que los billones de dólares que el gobierno federal gasta en subvenciones y préstamos coincidan con los objetivos de Trump.

"La asistencia financiera debe dedicarse a promover las prioridades de la Administración, concentrar el dinero de los contribuyentes en promover un Estados Unidos más fuerte y seguro, eliminar la carga financiera de la inflación para los ciudadanos, liberar la energía y la manufactura estadounidenses, poner fin a la 'conciencia pública' y la militarización del gobierno, promover la eficiencia en el gobierno y hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable", escribió Vaeth en el memorando, del que The New York Times publicó una copia. "El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del nuevo pacto verde es un desperdicio de dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos".

Los beneficios de Medicare y la Seguridad Social no se verían afectados por la pausa, decía el memorando.

Las oficinas y agencias federales deben identificar "cualquier acción o plazo legalmente obligatorio para los programas de asistencia que surjan mientras la pausa siga vigente" e informar esa información a la OMB, dijo Vaeth. También deben presentar información detallada sobre la actividad de gasto afectada antes del 10 de febrero.

Vaeth instruyó a las agencias a revisar los anuncios de asistencia financiera federal pendientes para asegurarse de que cumplan con las prioridades de Trump. En la medida en que lo permita la ley, las agencias podrían modificar anuncios de ayuda no publicados, retirar fondos ya anunciados o cancelar premios "que estén en conflicto con las prioridades de la Administración" según el memorando de la OMB.

La administración también ordenó a las agencias que le dieran a un "designado político de alto rango" la responsabilidad de garantizar que cada programa de ayuda federal "se ajuste a las prioridades de la administración" y de investigar los programas para "identificar a los beneficiarios de bajo rendimiento".

"La OMB puede otorgar excepciones que permitan a las agencias federales emitir nuevas adjudicaciones o tomar otras medidas caso por caso", escribió Vaeth. "En la medida requerida por la ley, las agencias federales pueden seguir tomando ciertas medidas administrativas, como el cierre de las adjudicaciones federales (2 CFR 200.344) o el registro de las obligaciones expresamente requeridas por la ley".

Los funcionarios y expertos en presupuesto de Massachusetts, donde los demócratas actualmente ocupan todos los escaños del Congreso y todos los cargos constitucionales, han estado preocupados por la posible pérdida de fondos federales bajo el gobierno de Trump.

"La orden que salió del presidente Trump anoche tendrá el efecto de cortar la financiación federal a nuestros estados, y esa es la financiación federal que va a ayudar a las personas mayores a calentar sus hogares, que va a ayudar a las personas a pagar el cuidado infantil y programas importantes que los padres y las familias necesitan", dijo Healey. "Va a cortar la financiación para alimentos, atención médica, transporte y proyectos de infraestructura importantes en nuestro estado".

La Asociación de Industrias de Massachusetts, uno de los grupos empresariales más grandes del estado, dijo en una alerta a los miembros poco antes de la 1:30 p.m. instándolos a ponerse en contacto con la organización para compartir sus preocupaciones.

"Muchas empresas de Massachusetts reciben subvenciones y préstamos federales para una variedad de propósitos. Algunas de esas empresas podrían enfrentar ahora problemas para pagar la nómina a fin de mes", escribió AIM en su alerta. "AIM está trabajando con miembros de la delegación del Congreso de Massachusetts para determinar el posible efecto de la moratoria sobre los empleadores".

Healey no dijo si presentaría una legislación para poner a trabajar los dólares estatales para cubrir cualquier pérdida de financiación federal, y dijo a los periodistas que "tenemos que tomar todo paso a paso".

Cuando se le preguntó sobre las opciones para mantener el flujo de nóminas en medio de una pausa en la financiación federal, Healey respondió: "Tenemos que ver qué sucede en los tribunales".

"Este no es sólo un problema de los estados azules. Es un problema de los estados azules, de los estados rojos, de todos los estados", dijo. "Todos nuestros estados dependen de esta financiación federal, así que mi esperanza es que un tribunal ponga fin rápidamente a su extralimitación de la autoridad ejecutiva. No tiene el poder para hacer esto, y más que eso, es realmente, realmente perjudicial".

El congresista Richard Neal se sumó al coro de críticas, diciendo que su oficina escuchó las preocupaciones de "los gobiernos locales, los superintendentes escolares, las organizaciones de veteranos y otros".

"Nuestro mensaje es claro: los escuchamos, estamos aquí para ustedes y no permitiremos que esto siga así", escribió Neal en las redes sociales. "El Congreso supervisa el erario público, no el presidente".

Ella Adams y Sam Doran, del State House News Service, contribuyeron con el reportaje.