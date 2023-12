Persecución policial culmina con dos arrestos cerca de centro comercial en New Hampshire

Dos personas fueron arrestadas después de liderar a la policía en una breve persecución en Manchester, New Hampshire, antes de chocar contra otros dos vehículos cerca del Mall of New Hampshire el martes por la noche.

La policía estatal dijo que el incidente comenzó alrededor de las 11:15 p.m. el martes, cuando un policía estatal detuvo un vehículo por exceso de velocidad en la rampa de salida de la Salida 1 de la Interestatal 293 en Manchester. Cuando el policía se acercó al vehículo para identificar al conductor, este huyó hacia South Willow Street y siguió una breve persecución policial.

El vehículo giró hacia la vía de acceso al centro comercial de New Hampshire y conducía por el lado equivocado de la vía, dijo la policía. Luego chocó contra otro vehículo cuando el conductor giraba a la izquierda para ingresar al estacionamiento del centro comercial. Luego, el vehículo sospechoso perdió el control y chocó contra un vehículo detenido al otro lado de la intersección.

Dos sospechosos varones salieron del vehículo y comenzaron a correr en dirección al centro comercial, dijo la policía. El policía estatal pudo detener al sospechoso que había estado en el asiento del pasajero, y el conductor fue detenido en las cercanías del edificio Macy's poco tiempo después de entregarse a otros policías estatales y un equipo K-9.

El conductor fue identificado como Avian Farrell, de 21 años, y el pasajero como Ra King Santiago, de 18 años, ambos de Manchester. La policía dijo que ambos hombres tenían múltiples órdenes de arresto.

Como resultado de la orden, quedaron bajo prisión preventiva y se agregarán nuevos cargos penales por conducta imprudente, desobediencia a un oficial y resistencia al arresto. Estaba previsto que fueran procesados ​​en el Tribunal Superior de Hillsborough el miércoles por la mañana.

Farrell y Santiago fueron trasladados a hospitales del área para recibir tratamiento por las lesiones sufridas en el accidente. Los demás conductores no resultaron heridos.