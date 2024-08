Pistolero de Lewiston podría haber estado acechando a sus ex compañeros de trabajo para emboscarlos, según informe

El Departamento de Seguridad Nacional publicó un nuevo informe esta semana que sugiere que el pistolero que disparó y mató a 18 personas en Lewiston, Maine, en octubre pasado podría haber estado acechando a sus ex compañeros de trabajo en Maine Recycling Corp en Lisbon para emboscarlos, según el Portland Press Herald.

Si bien había cámaras en la instalación principal, el informe reveló que no había ninguna en el estacionamiento de desbordamiento en Lisbon, donde se encontró el cuerpo de Robert Card en un remolque 48 horas después del tiroteo masivo en la bolera Just-In-Time Recreation y Schemengees Bar and Grille. Si hubiera estado acechando a sus antiguos colegas, informa el Herald, una fuente dijo a los investigadores que Card "habría sabido" que no había cámaras en ese lugar.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

El informe continuó diciendo que la fuente, cuyo nombre fue eliminado del informe, dijo que creía que Card "eligió específicamente el camión con remolque donde se encontró su cuerpo para preparar una emboscada", que estaba cerca de donde se suponía que los empleados debían estacionar, según el Herald.

El tiroteo de Lewiston, cobró la vida de Bryan MacFarlane, Joshua Seal, Steven Vozzella and Billy Brackett, las cuatro víctimas mortales que pertenecían a la asociación de Jugadores de Cornhole Sordos Americanos.

La semana pasada, un informe final publicado por una comisión especial creada para investigar los ataques concluyó que tanto la Reserva del Ejército como la policía local perdieron oportunidades de intervenir en la crisis psiquiátrica de un pistolero y de confiscar las armas del reservista que se encontraba en crisis.

La comisión independiente, que celebró más de una docena de reuniones públicas, escuchó a decenas de testigos y revisó miles de páginas de pruebas, citó las deficiencias de la policía por no haber confiscado las armas del pistolero y de la Reserva del Ejército por no haber proporcionado la atención adecuada al hombre de 40 años antes de los actos violentos.

El informe de 215 páginas reiteró la conclusión del panel a partir de un hallazgo provisional en marzo de que las fuerzas del orden tenían autoridad bajo la ley de bandera amarilla del estado para confiscar las armas del tirador y ponerlo bajo custodia protectora semanas antes de los tiroteos. Pero también dijo que la Reserva del Ejército debería haber hecho más, también, para garantizar la atención y lidiar con las armas.

La comisión comenzó su trabajo un mes después del tiroteo masivo perpetrado por Card, un reservista del ejército que mató a 18 personas en una bolera y un bar en Lewiston y luego se quitó la vida. Durante nueve meses, se han recibido testimonios emotivos de familiares y sobrevivientes del tiroteo, agentes de la ley y personal de la Reserva del Ejército de los EEUU, entre otros.