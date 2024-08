Publican informe final sobre el tiroteo masivo en Lewiston

Después de más de una docena de reuniones públicas, decenas de testigos y miles de páginas de pruebas, una comisión especial creada para investigar el tiroteo más mortífero en la historia de Maine está lista para emitir su informe final el martes.

La comisión independiente comenzó su trabajo un mes después del tiroteo masivo del 25 de octubre perpetrado por un reservista del ejército que mató a 18 personas en una bolera y un bar en Lewiston. Durante nueve meses, ha habido testimonios emotivos de familiares y sobrevivientes del tiroteo, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y personal de la Reserva del Ejército de los EEUU., y otros.

La comisión creada por la gobernadora Janet Mills celebrará una conferencia de prensa para dar a conocer el informe completo en el Ayuntamiento de Lewiston, a menos de 5 kilómetros (3 millas) de los dos lugares donde ocurrieron los tiroteos.

No está claro si el informe contendrá alguna sorpresa. Un informe provisional publicado en marzo dijo que las fuerzas del orden deberían haber confiscado las armas del tirador y puesto bajo custodia protectora semanas antes de los tiroteos.

Un reservista del ejército responsable del tiroteo masivo en Maine le dijo a la policía estatal en Nueva York antes de su hospitalización el verano pasado que sus compañeros soldados estaban preocupados por él porque "iba a hacer algo".

Las audiencias públicas de la comisión revelaron la rápida respuesta de la policía a los tiroteos, pero también el caos resultante durante la búsqueda masiva del pistolero. También se revelaron oportunidades perdidas para detener al tirador, Robert Card, de 40 años, un reservista del ejército cuya salud mental estaba empeorando.

La hermana de Card testificó en una audiencia, con la mano apoyada en su casco militar mientras hablaba.

Kathleen Walker, cuyo marido Jason fue asesinado mientras corría hacia Card para intentar detenerlo, también testificó y dijo: "El sistema falló y no podemos permitir que esto vuelva a suceder".

Los familiares y compañeros reservistas dijeron que Card había mostrado un comportamiento delirante y paranoico meses antes de los tiroteos. Fue hospitalizado por el Ejército durante un entrenamiento en julio de 2023, pero un oficial al mando reconoció no haber verificado el cumplimiento de la atención de seguimiento.

La advertencia más cruda se produjo en septiembre, cuando un compañero reservista envió un mensaje de texto a un supervisor del ejército diciendo: "Creo que va a estallar y realizar un tiroteo masivo". Card fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida después de una búsqueda que siguió al tiroteo.

Autoridades brindan detalles de la búsqueda de sospechoso de matar a 18 personas en Lewiston, Maine.

Los oficiales del ejército llevaron a cabo su propia investigación después de los tiroteos que, según el teniente general Jody Daniels, entonces jefe de las Reservas del Ejército, encontró "una serie de fallas por parte del liderazgo de la unidad". Tres oficiales de la Reserva del Ejército fueron sancionados por incumplimiento del deber, según el informe, que señaló fallas de comunicación dentro de la cadena de mando y entre hospitales militares y civiles.

La legislatura de Maine aprobó nuevas leyes sobre armas de fuego para el estado, que tiene una tradición de propiedad de armas de fuego, a raíz de los tiroteos. A principios de este mes entró en vigor un período de espera de tres días para la compra de armas.

La comisión Lewiston está presidida por Daniel Wathen, ex presidente del tribunal más alto de Maine. La comisión de siete miembros también incluyó a dos ex fiscales federales, dos exjueces adicionales, un psiquiatra y ejecutivo de un hospital psiquiátrico, y el ex psicólogo forense jefe del estado.