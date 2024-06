Nubes de polen se apoderan del cielo de Nueva Inglaterra

Si has caminado al exterior últimamente, habrás visto las calles, los autos y los patios cubiertos de amarillo y cubiertos de capas de polen en Nueva Inglaterra. Algunos incluso podrían argumentar que parece que ha caído más polen en nuestros vehículos este año que nieve el invierno pasado.

La neblina amarilla cubrió de polvo a la ciudad de Boston el lunes. Fue visto desde arriba por el piloto de nuestro helicóptero SkyRanger, Ed Hughes. Esto ayuda a ilustrar por qué las columnas de sustancias en polvo también eran tan densas.

El color amarillento en el cielo fue provocado por el polen, pero facilitado por lo que se conoce como inversión de temperatura en el aire.

Una inversión de temperatura es causada por el aire más frío más cerca del suelo y el aire más cálido a unos cientos de metros de la atmósfera. Esta inversión actúa como una tapa, atrapando los contaminantes y el polen en el suelo donde vivimos.

Debido a los meses más cálidos de invierno y primavera provocados por el cambio climático, la temporada de crecimiento de las plantas y árboles productores de polen también se ha alargado, extendiendo la temporada para las personas alérgicas.

Brian Lowell dijo que su camioneta quedó cubierta de polen casi dos horas después de lavarla.

En una región conocida como corriente en chorro que se encuentra entre 4 y 8 millas en el cielo (donde vuelan los aviones), los vientos son de hasta 250 millas por hora. ¡Esta región de la atmósfera superior puede transportar polen desde casi 500 millas de distancia!

El lunes por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional publicó en X: "¡La visibilidad se ha reducido y se ha observado un grupo de 'tope' de alrededor de 1,000 a 2,000 pies durante la última hora!".

