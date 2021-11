¿Por qué los Red Sox todavía no han extendido el contrato de Rafael Devers?

Si John Henry realmente quiere demostrar que está dispuesto a gastar, firmará a Rafael Devers a una extensión mañana.

Los argumentos en contra de otorgar contratos de $300 millones en la agencia libre son razonables: estás pagando por el desempeño pasado, incluso las estrellas de veintitantos se arriesgan a la inminente aparición de una fase de declive, fichar al jugador de otra persona conlleva riesgos de lo desconocido, etc.

Nada de lo anterior se aplica a Devers, y cada día que pasa sin que el joven tercera base firmado a largo plazo no solo le cuesta dinero a los Medias Rojas, alimenta una sospecha persistente que se está volviendo más insistente: Henry no ve el valor en gastar grande en nadie más.

Los Medias Rojas no han firmado a un jugador con un contrato por valor de más de $ 14 millones en tres años. Abrieron sus billeteras por última vez para el héroe de la Serie Mundial, Nathan Eovaldi, quien acordó en diciembre de 2018 un acuerdo de cuatro años y $ 64 millones que fue ridiculizado como un pago en exceso, pero que parecía una ganga cuando terminó quinto en la votación del Cy Young de este año.

Dave Dombrowski vino de la escuela de no permitir que el dinero se interponga en el camino de mantener un núcleo. Gastó mucho en estrellas como Miguel Cabrera y Justin Verlander en Detroit, e hizo lo mismo en Boston con David Price y J.D. Martínez, entre otros. Si tuviera la oportunidad, es casi seguro que también le hubiera pagado a Mookie Betts.

Su reemplazo, el director de béisbol Chaim Bloom, llegó con instrucciones para reconstruir el sistema de las menores y un mandato de no llamarlo recortar la nómina. Tuvo un éxito notable en 2021, importando una serie de veteranos baratos y versátiles como Kiké Hernández, Hunter Renfroe y Garrett Richards, y montando el regreso del manager Alex Cora hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

No duró mucho, porque los Astros de Houston se jactaban de tener un poquito más de talento de primera categoría. Houston perdió al primer jugador George Springer en la agencia libre el año pasado y puede estar preparándose para despedirse del campocorto All-Star Carlos Correa este invierno, pero ha aportado más de $160 millones para el ex Jugador Más Valioso José Altuve y $ 100 millones para el antesalista Alex Bregman, quien firmó el tipo de contrato que ya no está sobre la mesa para Devers.

Bregman acordó una extensión de seis años pocos días antes de su cumpleaños número 25 en 2019. Para ese momento, había compilado un poco más de dos años de tiempo de servicio, una aparición en el Juego de Estrellas, un quinto lugar en la votación de MVP y una Título de la Serie Mundial. Los Astros compraron cuatro años de arbitraje y dos años de agencia libre, y su salario aumentó de $13 millones en 2022 a $ 30.5 millones en 2023 y 2024.

Si los Medias Rojas quisieran firmar a Devers con una extensión similar, tendrían que hacerlo antes de la temporada 2020, cuando había acumulado un tiempo de servicio similar. Cuanto más se acerca a la agencia libre, menos incentivo tiene para cambiar cualquier tipo de descuento futuro por seguridad presente.

El hecho de que las dos partes no se hayan acercado a un acuerdo a largo plazo hasta este momento debería ser una gran señal de alerta para los fanáticos preocupados de que la propiedad crea que puede ganar con un modelo de mercado medio a pesar de los recursos del mercado grande.

Devers acaba de cumplir 25 años y será elegible para la agencia libre después de la temporada 2023. Si los Medias Rojas quieren evitar sus años de declive, lo firmarían ahora mismo. Después de todo, es de cosecha propia, extremadamente talentoso y un bloque de construcción obvio. Si no lo estás quedando con él, no estás quedando con nadie.

Entonces, ¿cuál es el atraco? Es posible que Devers tenga la intención de llegar a la agencia libre, aunque si ese es el caso, no ha sido tan explícito al respecto como Betts antes de ser canjeado a los Dodgers en 2020. Betts se sintió cómodo yendo año tras año y estableciendo récords en arbitraje, al menos hasta firmar una extensión masiva de $365 millones que lo mantendrá en los Dodgers hasta 2032.

Tenemos menos claro lo que quiere Devers, pero la elección de los Medias Rojas debería ser fácil. Es mejor pagarle $200 millones a los 25 años que $300 millones en el mercado abierto a los 27 años. El hecho de que las dos partes no se hayan acercado a un acuerdo a largo plazo hasta este momento debería ser una gran señal de alerta para los fanáticos preocupados de que la propiedad cree que puede ganar con un modelo de mercado medio a pesar de los recursos del mercado grande.

Cuando se le preguntó el lunes sobre el estado de las conversaciones de extensión con Devers y el campocorto Xander Bogaerts, quien puede optar por salirse de su contrato el próximo otoño, Bloom objetó.

"Como siempre con cualquier tipo de conversaciones contractuales con jugadores internos, no comentaríamos hasta que haya algo que anunciar", dijo. "Pero usted sabe cuál es nuestra posición con respecto a ambos muchachos: son partes críticas, críticas de nuestra organización. Grandes partes del éxito pasado aquí y, con suerte, partes del éxito futuro durante mucho tiempo".

Los Medias Rojas siguen diciendo eso, pero necesitan empezar a demostrarlo. Intercambiar a Betts porque no quería convertir a un jardinero de tamaño pequeño en el jugador mejor pagado de la historia es una cosa. No pagarle a Devers para cerrar la mitad de la orden a pesar de que costaría comparativamente menos es suficiente para hacer que uno se pregunte si los Medias Rojas planean pagarle a alguien.