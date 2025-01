La crítica de Porzingis a los Celtics tras la fea derrota ante los Raptors es acertada

¿Por qué los actuales campeones Boston Celtics tienen un récord de 7-7 en sus últimos partidos? Se pueden señalar muchas estadísticas, desde una caída en el porcentaje de triples hasta el alarmante net rating de los cinco titulares.

Pero después de la que podría decirse que fue su peor derrota de la temporada el miércoles por la noche (110-97 ante los Toronto Raptors, 9-31), Kristaps Porzingis señaló algo que las estadísticas no pueden medir.

"Creo que jugamos sin espíritu, sin personalidad", dijo Porzingis a los periodistas. "Es simplemente un desempeño débil de nuestra parte, honestamente. Simplemente jugamos sin personalidad en este momento".

Los Celtics tuvieron problemas en la ofensiva, lanzando solo un 39.6 por ciento desde la cancha (su tercera peor marca de la temporada) y fallando la mitad de sus tiros libres (9 de 18). Pero las noches de tiros malos ocurren. Más preocupante fue el lenguaje corporal del equipo, ya que la alegría y la energía con las que Boston juega en su mejor momento no se encontraron en Toronto.

“Estamos subiendo y bajando”, añadió Porzingis. “Es extraño decirlo. Tenemos gente de gran carácter aquí, pero las cosas no están saliendo como queremos. Vamos un paso más lentos aquí y allá. No hay espíritu, no hay personalidad”.

Porzingis suele ser el jugador más feliz de la cancha y su energía positiva puede ser contagiosa. Los Celtics tuvieron un récord de 43-14 en los partidos que jugó la temporada pasada, con un promedio de 120.1 puntos por partido. Esta temporada ha sido una historia diferente, ya que Boston tiene un récord de 9-8 en partidos con Porzingis desde que regresó de una cirugía fuera de temporada a fines de noviembre.

Si bien Porzingis no señaló una causa específica para los problemas de Boston, cree que un cambio comenzará con los jugadores asumiendo la responsabilidad y concentrándose no solo en su ejecución, sino también en su mentalidad.

"No lo sé, honestamente", dijo Porzingis. "Creo que solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos individualmente y ver dónde podemos mejorar, qué necesitamos hacer mejor, ¿estamos en forma? ¿Estamos así? ¿Nos sentimos bien? ¿Estamos concentrados mentalmente? Y luego tratar de arreglar algunas de las cosas que están sucediendo.

"Pero no es el fin del mundo. Todos los equipos tienen sus altibajos. Pero esta noche, todo parece una mierda y jugamos un baloncesto muy malo".

Los Celtics siguen siendo el equipo con más talento de la NBA. Sus nueve mejores jugadores están intactos desde el grupo que arrasó en la liga la temporada pasada en camino al Banner 18. La ley de promedios sugiere que sus recientes problemas de tiro deberían mejorar con el tiempo.

Pero como señaló Porzingis, la forma más fácil para los Celtics de comenzar a revertir su suerte es jugar con más "espíritu" y redescubrir las vibraciones positivas que desempeñaron un papel clave en el éxito de la temporada pasada.

"Sabemos que superaremos esto", dijo Porzingis. "Lo sé, lo sabemos, pero tenemos que comenzar, tenemos que comenzar a jugar mejor y no podemos seguir navegando y esperar que mejore hacia el final, así que está en nuestras manos".

Los Celtics volverán a la acción el viernes por la noche en el TD Garden contra los Orlando Magic, con el inicio programado para las 7 p.m. ET en NBC Sports Boston.