En marcha las primarias en Conn. para elegir candidatos estatales y del Congreso

El día de las primarias en Connecticut es este martes y los votantes de todo el estado acudirán a las urnas y emitirán su voto.

Varios distritos tienen batallas de nominación para el Congreso o la legislatura estatal, y hay una gran carrera por los republicanos registrados que pueden votar por su candidato para el Senado de Estados Unidos.

De cara a las primarias republicanas para el Senado de Estados Unidos, los candidatos Gerry Smith y Matthew Corey dicen que se sienten confiados.

“Soy el candidato respaldado y creo que entrar me da una ventaja”, dijo Gerry Smith, candidato republicano al Senado de Estados Unidos.

"Es simplemente asombroso el apoyo que estamos obteniendo", dijo Matthew Corey, candidato republicano al Senado.

Ambos candidatos comparten algunos temas prioritarios, como políticas de inmigración más estrictas y reactivar la economía.

“Oportunidades laborales y hacer la vida más asequible aquí en Connecticut”, dijo Corey.

"Sería un defensor del regreso a la independencia energética", dijo Smith.

Por eso, cada uno destaca su experiencia única.

"Sigo siendo el primer concejal de la ciudad de Beacon Falls", dijo Smith.

"Hay alguien como yo que realmente trabaja, vive y hace negocios en Connecticut", dijo Corey.

El ganador de estas primarias se enfrentará al senador Chris Murphy por el escaño en el Senado de Estados Unidos y ambos creen que podrán recaudar donaciones después de las elecciones del martes.

También nos comunicamos con el senador Murphy antes de las primarias, pero aún no hemos recibido respuesta.

En Connecticut, 8,747 votantes emitieron sus votos durante siete días de votación anticipada, mientras el estado implementa ese proceso por primera vez en este ciclo electoral. Sin embargo, eso es entre más de 2.2 millones de votantes registrados.

“Creo que una vez que la gente se vuelva más consciente de esto, veremos un aumento en la votación anticipada”, dijo Trish Crouse, especialista residente en ciencias políticas y administración pública de la Universidad de New Haven.

Para aquellos que planean votar el martes, Crouse dice que hay dos consejos clave.

En primer lugar, los votantes sólo necesitan un comprobante de domicilio y no necesitan una licencia de conducir para poder votar.

En segundo lugar, dado que Connecticut ha cerrado las primarias, los votantes ya deben estar registrados en un partido para emitir su voto.

“Puede cambiar su afiliación antes de cualquier elección si así lo desea”, dijo Crouse. "Pero si no lo hubiera hecho hasta ahora, los votantes no afiliados no podrán votar en las primarias".

El Secretario de Estado hablará el martes por la mañana para repasar todo lo que los votantes necesitan saber sobre las elecciones primarias. Hay información detallada en línea en MyVote.ct.gov.

Las urnas para las primarias del martes están abiertas de 6 a. m. a 8 p. m.