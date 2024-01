Probatoria para hombre que se involucró en una salvaje pelea en boda en Rhode Island

El fiscal general de Rhode Island dijo que un hombre involucrado en una pelea que se desarrolló durante una boda en Newport el año pasado se declaró culpable de los cargos el martes, según reportes de WJAR.

David Onik se declaró culpable de dos cargos de agresión simple, allanamiento de morada y alteración del orden público. Fue condenado a un año de libertad condicional, con seis meses de suspensión. También deberá completar 25 horas de servicio comunitario.

El video obtenido por WJAR muestra la interacción con la policía y el grupo de la fiesta de bodas el 11 de septiembre.

Según un informe policial del pasado septiembre, el incidente comenzó cuando la seguridad del restaurante The Landing le negó la entrada a David después de la 1:00 a.m. porque ya no dejaban entrar a la gente. Después de que David tuviera un supuesto altercado con el guardia de seguridad, la policía de Newport intervino cuando se desarrolló un enfrentamiento caótico.

En el informe policial, la policía afirma que un oficial recibió un puñetazo en la cara y otro oficial golpeó a una mujer en la mandíbula después de decir que sintió como si alguien estuviera tratando de agarrar su arma.