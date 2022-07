Programan servicios funerarios para mujer de Mass. encontrada muerta en Vermont

Los servicios conmemorativos están programados para el lunes por Mary Anderson, la mujer de 23 años de Harvard, Massachusetts, encontrada muerta en Vermont la semana pasada.

El horario de visitas será el lunes de 4pm a 8pm en St. Benedict Abbey en Harvard para amigos y familiares. El funeral de Anderson está programado para las 9:30 a.m. del martes en la parroquia de St. John the Guardian of Our Lady en Clinton, seguido del entierro en el cementerio de Bellevue en Harvard.

El obituario de Anderson la describe como "una chica dulce, hermosa, compasiva, atlética y ambiciosa" que se graduó de la escuela Immaculate Heart of Mary en Harvard. "Le gustaba ir al gimnasio todos los días, jugar baloncesto, hacer caminatas y muchas otras actividades al aire libre".

Le sobreviven su madre y dos hermanos.

Anderson fue encontrada muerta en Brattleboro, Vermont, el 19 de julio por una herida de bala en la cabeza y su muerte ha sido declarada homicidio.

Sheila Anderson le dijo a NBC10 Boston que su hija fue vista por última vez saliendo de la casa de una amiga en Hudson, New Hampshire, alrededor de las 10:30 p.m. del sábado. Cuando la familia Anderson se dio cuenta el domingo por la mañana de que nunca había llegado a casa, comenzaron a preocuparse. Más tarde se enterarían de que el cuerpo de Anderson fue encontrado dentro de su camioneta en Brattleboro, Vermont, varios días después de su desaparición.

Matthew Davis, de 34 años, de Fitchburg, el exnovio de Mary Anderson que era buscado para ser interrogado sobre su desaparición y muerte, fue asesinado a tiros por la policía la noche del 19 de julio en Vermont. Las autoridades dijeron que querían hablar con Davis y lo consideraban una persona de interés en la muerte de Anderson.

La policía dijo que encontraron a Davis justo antes de las 8 p.m. caminando en West Brattleboro, Vermont. La policía dijo que Davis estaba armado con un cuchillo cuando le dispararon durante un enfrentamiento con la Policía Estatal de Vermont y el Departamento de Policía de Brattleboro. Dos detectives de la Policía Estatal de Massachusetts también estaban en el área. La policía tomó medidas para salvar la vida de Davis después del tiroteo, pero murió a causa de sus heridas en la escena. Murió de una herida de bala en el pecho.

La Oficina del Fiscal General de Vermont está investigando el tiroteo.

La policía también continúa investigando qué provocó la muerte de Anderson, incluso cuándo y dónde fue asesinada y si fue secuestrada.

En lugar de flores, la familia solicita que se hagan donaciones en memoria de Anderson a la Escuela Immaculate Heart of Mary, a cargo del Centro Saint Benedict, PO Box 1000, Harvard, MA 01451.