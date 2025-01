Soleado y frío, con probabilidad de lluvia o nieve para cerrar la semana laboral

El patrón sigue siendo intenso, pero al menos el viento disminuirá un poco en los próximos días.

¿Qué tan frío se sentirá el jueves?

Hoy tendremos más sol, pero el aire es mucho más frío. En lugar de máximas cercanas a los 50, tendremos que conformarnos con temperaturas de entre 20 y 30 grados con una sensación térmica de entre 15 y 19 grados por la tarde.

¿Habrá lluvia o nieve en Boston el viernes?

Las nubes se extenderán esta noche antes de otro sistema meteorológico para mañana. Volveremos a oscilar entre 30 y 40 grados, lo que garantizará que muchos lugares comiencen con lluvia a media mañana o a última hora. A medida que la tormenta se acerque al aire más frío del norte, podríamos ver un cambio a nieve el viernes por la noche.

Todavía no se sabe hasta qué punto se infiltrará en Massachusetts, pero debería arraigarse en New Hampshire con bastante rapidez. Eso podría significar unos pocos centímetros de nieve en el norte de Massachusetts y el sur de New Hampshire. En este momento, el momento exacto del cambio aún está en duda, pero sabemos que la tormenta se alejará rápidamente el sábado por la mañana.

Y por esa razón, el fin de semana no se ve tan mal. El sol domina el sábado y solo unas pocas nubes llegarán el domingo por la tarde.

La próxima semana hay señales de cierta moderación en la temperatura. Estamos viendo más temperaturas de 30 y 40 grados, sin las heladas profundas de por medio. Sin embargo, seguimos observando las tormentas, lo que es un buen augurio para la sequía prolongada que estamos experimentando.

