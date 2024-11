Inquilinos en Hartford manifiestan por incertidumbre tras incendio de edificio de apartamentos

Los miembros de la comunidad se manifestaron antes de una reunión del Ayuntamiento de Hartford, Connecticut para apoyar a un grupo de inquilinos que todavía no pueden regresar a sus hogares en los apartamentos Concord Hills.

“Para mí, personalmente, es difícil porque acabo de volver al trabajo. Estaba de baja por maternidad. Soy solo yo. Soy madre soltera. Realmente no tengo familia que me ayude”, dijo Destiny Rivera, de Hartford.

Rivera está entre las 23 familias que se quedan en viviendas temporales mientras esperan que se realicen las reparaciones, pero temen que las estadías en el hotel terminen en aproximadamente dos semanas.

El lunes, el ayuntamiento pospuso una propuesta que confirmaría que la ciudad seguiría proporcionando viviendas de emergencia si las obras no terminaban a tiempo.

“Me siento muy decepcionada. Derrotada. Realmente no sé cómo sentirme. Siempre soy el tipo de persona que intenta, por ejemplo, ver lo positivo, tratar de verlo como una bendición disfrazada”, dijo Rivera.

El departamento de policía de Hartford informó el jueves que dentro de la residencia Concord Hills, se reportaron múltiples apartamentos saqueados.

Después del incendio hace más de tres meses, la ciudad ha tomado medidas, entre ellas ayudar a los residentes a encontrar nuevos lugares y ofrecer dinero para pagar un depósito.

Un concejal dice que la ciudad recientemente logró que el propietario aceptara hacer todo lo posible para que las reparaciones se realicen antes del 10 de diciembre.

“El viernes pasé por el edificio alrededor del mediodía. No vi ningún camión de trabajo. No escuché que se estuviera realizando ningún trabajo. Más tarde, el alcalde dijo que pensaba que había un electricista allí”, dijo Josh Michtom, Concejal de la ciudad de Hartford.

Mientras la gente escuchaba la reunión virtual, otros concejales dijeron que querían darle más tiempo al proceso de reparación para que se desarrollara y aseguraron a los residentes que tendrían un lugar donde quedarse, pero algunos creen que la ciudad necesita hacer más y están luchando por encontrar un nuevo hogar.

“Ni siquiera estoy pensando en las fiestas en este momento. Como si no me importara el Día de Acción de Gracias, no me importara Halloween, como si la Navidad fuera simplemente lo que fuera. “Lo único que deseo y espero es estar en mi propio lugar”, dijo Rivera.

NBC Connecticut se comunicó con un abogado del complejo de apartamentos, pero aún no han recibido respuesta.