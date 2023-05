Providence destruye motos todo terreno ilegales

La ciudad de Providence, Rhode Island está enviando un mensaje a los conductores de vehículos todo terreno y motocross sobre el uso de estos vehículos ilegales.

El alcalde Brett Smiley dijo que "no tolera" las motos de cross y los vehículos todo terreno en la ciudad, especialmente con el fin de semana de Memorial Day y el buen tiempo a la vuelta de la esquina, reporta WJAR.

"He dicho muchas veces que no creo que este sea un problema que se vaya a resolver. No creo que llegue el día en que no haya motos de cross y vehículos todo terreno ilegales en nuestras calles", dijo Smiley. "Este es un problema que afecta a las ciudades de todo el país, pero ciertamente, definitivamente nos estamos comparando con nuestras experiencias pasadas y el hecho de que en cinco semanas hayamos incautado el 50% de las bicicletas que hemos incautado en tres años es un buen progreso".

El video muestra a los conductores escapando de la escena, pero uno de ellos fue arrestado.

Smiley dijo que el nuevo equipo de respuesta comunitaria de la ciudad incautó 63 vehículos todo terreno y motos de cross ilegales y realizó 24 arrestos en las últimas cinco semanas.

El alcalde dijo que es un gran aumento con respecto a la administración anterior, que incautó alrededor de 100 vehículos en tres años.

El jefe de policía de Providence, Óscar Pérez, dijo que una buena cantidad de incautaciones provinieron de denuncias a través de su línea telefónica anónima.

"El valor de la llamada ha sido bastante bueno. La comunidad en sí nos llamó para decirnos que hay actividades ilegales en nuestra ciudad, pero también nos llaman para agradecernos", dijo Smiley. "Para agradecernos por ser proactivos y por lo que dicen, ahora pueden dormir por la noche".

Smiley dijo que a los vehículos destruidos el jueves les faltaban piezas y podrían haber puesto en peligro a los pasajeros y otros automovilistas.

Los vehículos todo terreno y motos de cross en buenas condiciones serán donados.

Si desea denunciar la conducción ilegal de vehículos todo terreno o motos de cross, debe llamar a la línea de información sobre vehículos todo terreno al 401-680-TATV (8288) o enviando un correo electrónico a ATVtips@providenceri.gov.