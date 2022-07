Providence extiende horario de parques acuáticos y piscinas, abre centros de enfriamiento para el calor

La ciudad de Providence, Rhode Island está extendiendo el horario de sus parques acuáticos y piscinas mientras abre centros de enfriamiento antes del calor pronosticado para los próximos días.

Se esperan temperaturas en los 90 por varios días esta semana y podrían generar enfermedades relacionadas con el calor.

Los parques acuáticos y piscinas de la ciudad ofrecerán un horario extendido desde el mediodía hasta las 7 p.m. desde el martes hasta el sábado 23 de julio, reporta WJAR.

Puede encontrar una lista completa de parques acuáticos y piscinas aquí.

Los centros de enfriamiento también estarán abiertos desde el martes hasta el viernes 22 de julio.

Puede encontrar una lista completa de centros de enfriamiento y horarios aquí.

Crossroads RI en 160 Broad Street se puede utilizar como centro de enfriamiento. Para más información llame al 401-521-2255.

Las sucursales de la biblioteca también se utilizarán como centros de enfriamiento. Aquí están los horarios y lugares.

Fox Point Library

Calle Ives 90

401-331-0390

Lunes: 10:00 am – 5:30 pm

Martes: 13:00 – 20:00

Miércoles: 10:00 am – 5:30 pm

Jueves: 10:00 am – 5:30 pm

Viernes: 13:00-17:30

Mt. Pleasant Library

275 Elmwood Ave

401-467-2625

Lunes: 9:30 am – 8:00 pm

Martes: 9:30 am – 8:00 pm

Miércoles: 9:30 am – 8:00 pm

Jueves: 9:30 am – 8:00 pm

Viernes: 13:00-17:30

Sábado: 9:30 am – 5:30 pm

Knight Memorial Library

Avenida de la Academia 315

401-272-0106

Lunes: 9:30 am – 8:00 pm

Martes: 9:30 am – 8:00 pm

Miércoles: 9:30 am – 8:00 pm

Jueves: 9:30 am – 8:00 pm

Viernes: 13:00-17:30

Sábado: 9:30 am – 5:30 pm

Olneyville Library

1 Plaza de Olneyville

401-421-4084

Lunes: 10:00 am – 5:30 pm

Martes: 10:00 am – 5:30 pm

Miércoles: 13:00 – 20:00

Jueves: 10:00 am – 5:30 pm

Viernes: 13:00 – 17:30

Providence Public Library

Calle Imperio 1250

401-455-8000

Lunes: 08:30-19:00

Martes: 08:30-19:00

Miércoles: 08:30-19:00

Jueves: 10:00 am-5:00 pm

Viernes: 13:00-17:00

Sábado: 08:30-16:00

Rochambeau Library

Calle Esperanza 708

401-272-3780

Lunes: 9:30 am – 8:00 pm

Martes: 9:30 am – 8:00 pm

Miércoles: 9:30 am – 8:00 pm

Jueves: 9:30 am – 8:00 pm

Viernes: 13:00-17:30

Sábado: 9:30 am – 5:30 pm

Smith Hill Library

Calle Candelaria, 31

401-272-4140

Lunes: 10:00 am – 5:30 pm

Martes: 10:00 am – 5:30 pm

Miércoles: 13:00 – 20:00

Jueves: 10:00 am – 5:30 pm

Viernes: 13:00-17:30

South Providence Library

Avenida de la pradera 441

401-467-2619

Lunes: 10:00 am – 5:30 pm

Martes: 13:00 – 20:00

Miércoles: 10:00 am – 5:30 pm

Jueves: 10:00 am – 5:30 pm

Viernes: 13:00 – 17:30

Wanskuck Library

Calle Veazie, 233

401-274-4145

Lunes: 10:00 am – 5:30 pm

Martes: 10:00 am – 5:30 pm

Miércoles: 10:00 am – 5:30 pm

Jueves: 13:00 – 20:00

Viernes: 13:00 – 17:30

Washington Park Library

Calle Ancha 1316

401-781-3136

Lunes: 10:00 am – 5:30 pm

Martes: 10:00 am – 5:30 pm

Miércoles: 10:00 am – 5:30 pm

Jueves: 13:00 – 20:00

Viernes: 13:00 – 17:30