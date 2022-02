¿Puedes contagiarte con Ómicron dos veces? Esto es lo que dicen los médicos de Boston

Si ya ha tenido la cepa Ómicron de COVID-19, ¿puede volver a tenerla?

Esta semana le preguntamos a tres de los mejores médicos de Boston y la respuesta es… no están 100% seguros.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los médicos hicieron todo lo posible para responder nuestras preguntas durante la serie semanal "COVID Q&A" de NBC10 Boston el martes.

Esto es lo que tenían que decir:

¿Se puede contagiar con Ómicron más de una vez?

"No creo que los datos sean claros", dijo esta semana la Dra. Sabrina Assoumou del Boston Medical Center. "Creo que lo que sí sabemos es que, en general, si te infectas con una variante en particular, digamos Ómicron en este momento, que es la variante predominante, y si te infectaste en diciembre, probablemente tengas omicron, entonces Me estoy preguntando, ya sabes, ¿puedo contagiarme con Ómicron de nuevo?"

"Entonces, ya sabes, mi, mi predicción sería que durante un cierto período de tiempo, probablemente durante, ya sabes, tres meses, tendrías protección contra Ómicron", dijo. "Pero aun así recomendaría que se vacune, que esté al día, dependiendo de lo que eso signifique para usted, dependiendo de dónde se encuentre en ese ciclo usando la definición de los CDC".

"Estoy de acuerdo", agregó la Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital en Tufts Medical Center. "Creo que una de las cosas que puede estar causando cierta confusión sobre este tema de la reinfección es con el aumento del uso de pruebas caseras, pruebas de antígenos, ha vuelto a haber un poco de confusión sobre qué es una PCR, qué es un prueba de antígeno, repetir la prueba y lo que está sucediendo es que con esta charla de prueba para salir o prueba después de haber sido infectado con un antígeno para ver si todavía es contagioso, las personas han comenzado a volver a realizar la prueba con PCR después de que alguien tiene COVID y sabes, nos tomó como dos años enseñarle a la gente que no se vuelve a hacer la prueba de PCR después de que alguien tiene COVID. Y ahora la gente lo está haciendo nuevamente porque confunden la prueba casera, la prueba de antígeno con la PCR".

Doron dijo que las personas no deberían volver a realizar la prueba después de tener COVID-19 con una prueba de PCR durante al menos 90 días porque ven que las personas mantienen un resultado positivo en las pruebas de PCR durante tres o incluso cuatro meses. Pero eso no significa necesariamente que hayan sido reinfectados.

"Es posible que tenga COVID y dé positivo y luego se resfríe y vuelva a hacer una PCR; vemos esto todo el tiempo", dijo. "Y hay algunas pistas que podemos usar para descubrir que no es una reinfección, pero ya sabes, la mayoría de las personas no se someten a ese tipo de evaluación experta. Y creo que hay algunas reinfecciones etiquetadas falsamente, aunque, ya sabes , el tiempo dirá si estamos viendo verdaderas reinfecciones de Ómicron. Pero eso realmente debe evaluarse de manera rigurosa".

¿Puedes obtener omicron si tuvieras delta y viceversa?

"Tendría menos confianza en que estará cubierto por otras variantes", dijo Assoumou sobre la posibilidad de reinfección con una variante diferente. "Entonces, si la variante delta volviera a ser prominente en este país, probablemente no estaría tan bien protegido contra una infección de la variante delta como a diferencia del Ómicron, así que eso es lo que esperaría en este momento".

Pero ella dijo que todavía es demasiado pronto para decirlo con certeza.

"Para que quede claro, no creo que tengamos suficientes datos para hacer una declaración clara sobre lo que debemos esperar", dijo Assoumou.

¿Está el BA.2, o la variante 'stealth omicron', complicando las cosas?

"Estoy de acuerdo con lo que dijeron la Dra. Assoumou y la Dra. Doron: creo que el único problema menor es si la variante BA.2, si, ya sabes, se afianza, podría volver a infectar a las personas que ya habían tenía una de las variantes anteriores de Ómicron", dijo el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital. "Creo que es poco probable porque hay tantas similitudes compartidas que las diferencias menores probablemente no sean suficientes para permitirle evadir la inmunidad a Ómicron, pero ya sabes, de nuevo, como todo el mundo ha estado diciendo, el tiempo lo dirá. Solo necesitamos unas semanas más para tener un mejor sentido".