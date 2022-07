¿Quién debería recibir un segundo refuerzo de COVID? Esto es lo que dicen los médicos

A medida que la subvariante Ómicron BA.5 altamente contagiosa se convierte en la cepa dominante del coronavirus y alimenta las preocupaciones sobre un posible aumento repentino en el verano, muchos se preguntan si deben recibir otra vacuna de refuerzo y cuándo.

A los expertos en enfermedades infecciosas les preocupa que la subvariante de COVID-19 de propagación más rápida hasta el momento, la última versión de Ómicron, pueda impulsar una nueva ola de infecciones. La administración de Biden está considerando actualmente un plan que permitiría a todos los adultos recibir un segundo refuerzo de COVID, pero los médicos de Boston no llegaron a alentar a todos a hacer fila para recibir la vacuna.

La Dra. Shira Doron del Tufts Medical Center, la Dra. Sabrina Assoumou del Boston Medical Center y el Dr. Daniel Kuritzkes del Brigham and Women's Hospital explicaron sus dudas sobre otra ronda de refuerzos y quiénes creen que deberían recibir uno durante la última discusión de "COVID Q&A" de NBC10 Boston.

A fines de marzo, los reguladores federales de salud aprobaron una segunda dosis de refuerzo para personas mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas en medio de un aumento en los casos causados ​​por una subvariante Ómicron anterior, BA.2. Desde entonces, han surgido más subvariantes.

La subvariante Ómicron BA.5 altamente contagiosa se propagó rápidamente y ahora representa el 60% de todos los casos de COVID-19 en Nueva Inglaterra y el 65% en los EE. UU., según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. El plan de la Administración Biden para ampliar el acceso a los refuerzos se deriva de las preocupaciones sobre un aumento nacional de las hospitalizaciones, impulsado por las subvariantes extremadamente contagiosas. Pero los médicos de Boston no están convencidos de que todos deban recibir otro refuerzo.

"Me incomoda cuando escucho que es la Casa Blanca la que recomienda una vacuna", dijo Doron, y agregó que "está convencida de que las recomendaciones de vacunas deben seguir el debido proceso y, en última instancia, provenir de los CDC".

"Tengo sentimientos encontrados al respecto porque sabemos que hay personas que están vacunadas y que aún así terminan en el hospital, pero eso es raro si no tienes muchas afecciones médicas subyacentes o si estás inmunocomprometido", dijo Doron. "No he visto datos que sugieran que las personas menores de 50 años, como regla general, se benefician de una cuarta dosis".

Los anticuerpos de las vacunas y la inmunidad natural de infecciones previas de COVID no parecen prevenir la infección, pero los expertos en enfermedades infecciosas con sede en Boston dijeron que las vacunas de refuerzo reducirán aún más el riesgo ya bajo de desarrollar una enfermedad grave. Kuritzkes dijo que una segunda dosis de refuerzo podría beneficiar a las personas con afecciones médicas subyacentes.

"Ciertamente, si es mayor y han pasado seis meses desde que recibió su último refuerzo, consideraría recibir un refuerzo. Pero debe reconocer que eso no evitará que se infecte", dijo Kuritzkes. "Creo que la cuestión del tiempo ahora es la gran pregunta. Si vamos a ver vacunas más nuevas que incorporan omicron en una vacuna bivalente o multivalente en unos pocos meses, ahora es el momento de reforzar o es mejor ¿Esperar? Creo que, a menos que sea particularmente de alto riesgo, probablemente sea razonable esperar".

Moderna anunció recientemente que está desarrollando dos posibles vacunas de refuerzo dirigidos a las subvariantes de Ómicron, informó el Wall Street Journal, que podrían implementarse para el otoño. Pero en lugar de jugar un juego de sincronización, Assoumou instó a las personas a recibir el impulso tan pronto como sean elegibles y continuar siguiendo las pautas de los CDC.

“Estoy de acuerdo con mis colegas en que es una situación muy desafiante, pero mi enfoque es que cada vez que intentas ser más astuto que este virus, a menudo no tienes éxito”, dijo Assoumou. "Mi mensaje es, si es elegible para el refuerzo ahora, continúe y consígalo para que tenga el nivel más alto de protección en este momento".

Doron aterrizó en algún punto intermedio, cuestionando la voluntad de las personas de obtener otro refuerzo si sale una versión específica de la variante en el otoño.

Los expertos señalaron que queda por ver si una vacuna específica para una variante seguirá siendo efectiva para cuando salga, o si una nueva cepa del virus se arraigará y la volverá irrelevante.