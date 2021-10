Planes de los Rays de ordenar champán en Boston motivaron a los Red Sox

A estas alturas, sin duda, has oído hablar de los Tampa Bay Rays comiendo palomitas de maíz en el banquillo mientras vencían a los Medias Rojas en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Como era de esperar, no le sentó bien.

Pero cuando se trata del irritante consumo de alimentos para celebrar, las palomitas de maíz terminaron en segundo lugar en la lista de Boston.

Lo que realmente marcó a los Medias Rojas fueron los planes del champán de Tampa.

De acuerdo con varios jugadores de los Medias Rojas, después de que derrotaron a los Rays en el Juego 2, se filtró a la casa club la noticia de que Tampa había ordenado que les llevaran champán en Boston antes de cerrar la serie en Fenway Park.

En cambio, los Medias Rojas ganaron los Juegos 3 y 4 para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

"En el primer juego, están allí comiendo palomitas de maíz, sentados en el campo, relajándose, hablando", dijo el jardinero Alex Verdugo. "Y luego vienen y dicen que preparen el champán. Solo esa pequeña falta de respeto como, 'Wow, ¿en serio? Ustedes creen que lo tienen ganado' '. ? ' Nos dio más fuerza. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer y entendíamos nuestro trabajo, pero para darnos esa motivación extra para realmente [improperio] conseguirlo, fue genial ".

Los Medias Rojas tienen un respeto saludable por los Rays, quienes ganaron 100 juegos y cuentan con un plantel joven y descarado. Entienden que Tampa se comporta de manera diferente a un club de veteranos, y en realidad no se lo reprochan. Los Rays hacen lo que hacen y lo hacen bien.

"Creo que es solo una parte del juego que es divertido", dijo el segunda base Christian Arroyo, quien jugó para Tampa de 2018-19. "Los Tampa Bay Rays, tienen un equipo muy divertido, son más jóvenes. Conozco un poco la cultura allá. Están comiendo palomitas de maíz y lo disfrutan, lo que sea. Es béisbol de postemporada, tienes para disfrutarlo".

Solo quee no se sorprendan cuando se use eso en su contra. Los Medias Rojas tomaron nota en el Juego 1 cuando varios Rays fueron vistos comiendo palomitas de maíz en la séptima entrada de su victoria por 5-0. "Estábamos ganando por cinco carreras, así que déjame comer mis palomitas de maíz y disfrutar", dijo el bateador designado Nelson Cruz en ese momento.

"Creo que lo vi al día siguiente", dijo el campocorto Xander Bogaerts. "Lo vi y pensé, 'Maldita sea. ¿Realmente estaban haciendo eso?' Supongo que se sienten cómodos. Y al día siguiente salieron y pegaron un grand slam y están arriba 5-2 y simplemente pum pum pu m fuimos subiendo y creo que ese impulso definitivamente cambió allí mismo y regresar a casa fue enorme ".

Los Medias Rojas podrían encontrar menos cualidades redentoras en los intentos de Tampa de conseguir champán, aunque para ser justos, eso no es exactamente algo que un club pueda dejar para el último minuto y, de manera realista, simplemente refleja los intentos de Tampa de aumentar su confianza después de asimilar la paliza de 14-6 en el Juego 2 .

Aún así, los Medias Rojas no serían los Medias Rojas si lo hubieran dejado pasar. Ya se arrepintieron de arruinar la división a los Rays y de tener que ganar un juego de comodines simplemente para avanzar.

"Obviamente, al ingresar a la serie, perder el Juego 1, tener un gran Juego 2, pero al escuchar que estos muchachos pidieron su champán, es como, '¿En serio? Ustedes ni siquiera han estado cerca de ganar esto. La serie está empatada. Cualquier cosa puede pasar. Le puso un poco de combustible al fuego ", dijo el primera base Kyle Schwarber.

"No me malinterpretes, todavía tienes mucho respeto por ese equipo. Ganaron 100 juegos. Eso no es fácil de hacer. Pero definitivamente agregó un poco de combustible al fuego para salir y conseguir la victoria".

Los Medias Rojas lo hicieron y enviaron a los Rays a casa. Mientras Verdugo celebraba en el campo, lucía una botella de champán en un bolsillo trasero y una Budweiser en el otro. Estaba claro quién se había reído de último.

"Estaban tratando de pedir champán aquí para Boston porque pensaban que lo iban a conseguir aquí", dijo Verdugo. "Les ganamos. Estamos aquí reventando botellas. Tenemos el champán, y eso es todo".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por John Tomase para NBCSports.com. Para más de NBC Sports Boston entra aquí.