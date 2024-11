Realizan vigilia en honor a adolescente asesinado a tiros en New Haven

El domingo se hizo un llamado a la acción tras el tiroteo y asesinato de un adolescente en New Haven, Connecticut la semana pasada. Se llevó a cabo una vigilia no muy lejos de donde se escucharon los disparos el viernes.

Los miembros de la comunidad se reunieron para una pequeña vigilia de oración en un parque de New Haven. Fue organizada por un grupo llamado Ice The Beef, que trabaja para prevenir la violencia con armas de fuego.

La policía dice que un joven de 16 años murió después de ser baleado cerca de Goffe Street. Los oficiales nos dicen que un autobús escolar también fue alcanzado por las balas, pero nadie a bordo resultó herido.

En este momento, el nombre del adolescente que murió aún no se ha publicado.

"Siempre es triste ver a un joven de cualquier edad, como 18 o menos, involucrado en la violencia con armas de fuego. Es algo que no sé cómo no puedes sentirte herido por ello. Correcto. ¿Oír que una persona tan joven fue víctima de esta violencia? Pero sí, para nosotros que trabajamos con jóvenes todos los días. Y podría haber sido cualquiera de los que soy mentor, cualquiera de los que trabajo, mis amigos. "Sí. Es doloroso", dijo Manuel Camacho de Ice The Beef.

El objetivo de la vigilia no era solo crear conciencia sobre el problema de la violencia con armas de fuego, sino también encontrar soluciones.

Entre los participantes había clérigos, legisladores y organizadores comunitarios.

La policía aún no ha anunciado ningún arresto en el tiroteo. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con los detectives.