Tiroteo en New Haven deja a menor de 16 años en condición crítica; bala perdida alcanza a bus escolar

Un autobús escolar que transportaba estudiantes fue alcanzado por una bala perdida en la zona de Goffe Street en New Haven, Connecticut el viernes por la tarde, según el departamento de policía de la ciudad.

La policía de New Haven dice que está investigando un tiroteo que tuvo lugar en la zona.

Los agentes dicen que un menor de 16 años se encuentra ahora en estado crítico tras el tiroteo. La policía dice que es posible que haya sido el objetivo.

NHPD is out with a shooting victim in the area of Goffe Street park.