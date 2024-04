Continúa el rechazo a la eliminación del carril para bicicletas en Providence

Los miembros y residentes del Concejo Municipal de Providence, Rhode Island, harán un esfuerzo más para salvar el carril bici de South Water Street el jueves.

El alcalde Brett Smiley tomó la decisión de mover el carril para ayudar a aliviar el tráfico debido al cierre del Puente Washington, según reportes de WJAR.

El concejal John Goncalves y las personas que viven cerca de South Water Street presionarán para que se emita una ordenanza que requeriría la aprobación del Concejo Municipal para eliminar los carriles para bicicletas.

La decisión de eliminar los carriles y colocarlos en otro lugar ha recibido un importante rechazo.

Las personas que utilizan los carriles para bicicletas dicen que no mejorarán el flujo de tráfico y sólo perjudicarán su seguridad.

Smiley dijo que los carriles estaban mal concebidos en primer lugar y que se colocarán en otro lugar después de ser eliminados.

Goncalves dijo que los residentes de Providence quieren un paseo marítimo seguro y tranquilo, no la carretera original de dos carriles.

"Lo que era antes es algo que no quieren que vuelva a ser", dijo Gonçalves. "No aprobamos los $750,000 que propone para eliminar los carriles bici cuando no hay datos que requieran su eliminación".

Los atascos de tráfico continúan afectando el área y algunas organizaciones están comenzando a cancelar eventos de verano.

El Departamento de Transporte de Rhode Island dijo que se espera que el tercer carril en el lado oeste del puente sea reconfigurado el viernes por la noche.